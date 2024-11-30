На официальном сайте Кремля было опубликовано срочное сообщение Президента России Владимира Путина, адресованное военнослужащим, гражданам страны и международному сообществу, касательно текущих военных действий и внешних вмешательств.

Основные пункты обращения

Президент осветил реакцию России на использование западными странами дальнобойного оружия против российской территории, что, по его словам, представляет собой прямое участие иностранных специалистов. Обозначено, что такие действия западных государств усугубляют конфликт и переводят его в более острое глобальное русло.

Последние военные события

Путин упомянул конкретные даты недавних атак: 19 и 21 ноября, когда на российские военные объекты были совершены удары с использованием американских и британских ракет. Он подчеркнул, что российская противовоздушная оборона смогла справиться с этой угрозой, предотвратив серьёзные последствия.

Ответные меры России

В ответ на агрессию, Россия провела успешные испытания новейшей ракетной системы "Орешник", цель которых - демонстрация готовности и способности к защите своих границ. Путин заявил, что эти действия являются прямым ответом на военные вызовы со стороны НАТО.

Международные перспективы и предупреждения

Президент также выразил мнение, что действия США в 2019 году по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности спровоцировали текущую напряжённость в международных отношениях. Он предостерег западные страны от дальнейших агрессивных шагов и подчеркнул, что Россия готова к различным сценариям развития событий.

Заключение

В завершение своего обращения Владимир Путин призвал мировое сообщество к обдумыванию своих действий и подчеркнул, что Россия будет решительно отвечать на любые вызовы, обеспечивая безопасность и стабильность своей страны, пишет eadaily.com.