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Экстренное заявление Путина об СВО: что не стал скрывать президент об ударах по другим странам

Владимир Путин, президент Российской Федерации,...

объясняем.рф

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Владимир Путин, президент Российской Федерации, выступил с экстренным обращением, опубликованным на официальном сайте Кремля, озвучивая серьезные заявления относительно текущей международной обстановки и роли России в ней.

Основные моменты обращения

Президент Путин проинформировал военный состав, граждан России и международное сообщество о последних событиях в зоне специальной военной операции. Он указал на использование Западом дальнобойного оружия западного производства против России, что, по его словам, переводит региональный конфликт в разряд глобальных противостояний.

Реакция на внешние угрозы

Президент сообщил о недавних атаках на территорию России, включая удары по военным объектам в Брянской и Курской областях, осуществленные с использованием американских и британских систем дальнего боя. Ответные меры России включали нанесение ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Испытание новой ракетной системы

Особое внимание в своем выступлении Путин уделил испытанию новой российской ракетной системы "Орешник". По его словам, система успешно поразила цели, демонстрируя высокую эффективность в условиях боевого применения. Президент подчеркнул, что развитие такого вида вооружений является ответной мерой на действия США и НАТО.

Оценка международной безопасности

Президент критически оценил действия США, указывая на их роль в дестабилизации международной безопасности и подрыве глобальной стабильности. Он подчеркнул готовность России к защите своих интересов и призвал мировое сообщество к осмыслению последствий текущей политики Вашингтона.

Взгляд в будущее

Завершая свое обращение, Владимир Путин выразил уверенность в способности России противостоять внешним угрозам и подчеркнул важность диалога и мирного решения конфликтов, несмотря на готовность к военной защите.

Это заявление отражает обострение международных отношений и подчеркивает сложность современной геополитической обстановки, требуя от всех сторон внимательного анализа и ответственного подхода к действиям на международной арене, пишет eadaily.com.

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