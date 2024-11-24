Экстренное заявление Путина об СВО: что не стал скрывать президент об ударах по другим странам
объясняем.рф
Владимир Путин, президент Российской Федерации, выступил с экстренным обращением, опубликованным на официальном сайте Кремля, озвучивая серьезные заявления относительно текущей международной обстановки и роли России в ней.
Основные моменты обращения
Президент Путин проинформировал военный состав, граждан России и международное сообщество о последних событиях в зоне специальной военной операции. Он указал на использование Западом дальнобойного оружия западного производства против России, что, по его словам, переводит региональный конфликт в разряд глобальных противостояний.
Реакция на внешние угрозы
Президент сообщил о недавних атаках на территорию России, включая удары по военным объектам в Брянской и Курской областях, осуществленные с использованием американских и британских систем дальнего боя. Ответные меры России включали нанесение ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Испытание новой ракетной системы
Особое внимание в своем выступлении Путин уделил испытанию новой российской ракетной системы "Орешник". По его словам, система успешно поразила цели, демонстрируя высокую эффективность в условиях боевого применения. Президент подчеркнул, что развитие такого вида вооружений является ответной мерой на действия США и НАТО.
Оценка международной безопасности
Президент критически оценил действия США, указывая на их роль в дестабилизации международной безопасности и подрыве глобальной стабильности. Он подчеркнул готовность России к защите своих интересов и призвал мировое сообщество к осмыслению последствий текущей политики Вашингтона.
Взгляд в будущее
Завершая свое обращение, Владимир Путин выразил уверенность в способности России противостоять внешним угрозам и подчеркнул важность диалога и мирного решения конфликтов, несмотря на готовность к военной защите.
Это заявление отражает обострение международных отношений и подчеркивает сложность современной геополитической обстановки, требуя от всех сторон внимательного анализа и ответственного подхода к действиям на международной арене, пишет eadaily.com.
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