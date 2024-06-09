Экстренное заявление президента: Путин высказался о вероятности новой волны мобилизации в России

До выборов президента Российской Федерации в марте 2024 года некоторые политики, эксперты и аналитики прогнозировали вторую волну мобилизации после того, как эти выборы завершатся.

Подобного рода прогнозы не первый раз прикручивают к важным датам. Например, в своё время мобилизацию пророчили после Нового Года, после 9 мая, после выборов губернаторов и т.д. Но ни один из подобных прогнозов не сбылся. Этому не помогали и фейковые документы и приказы, которые периодически вбрасывались в информационное пространство с целью посеять панику среди мирного населения. Официальные представители власти, даже самого высокого уровня, на постоянной основе утверждают, что никаких планов на мобилизацию нет.

Такие заявления часто делаются либо в качестве противодействия распространяющимся фейкам, либо во время пресс-конференций, когда у журналистов появляется возможность напрямую расспросить высшее политическое руководство страны о наболевших вопросах.

На вопрос о мобилизации вновь ответил президент Российской Федерации Владимир Путин. Вопрос о возобновлении призыва граждан из запаса был задан во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Владимир Путин, отвечая на вопрос, заявил, что в России мобилизация не планируется и в ней нет никакой необходимости. В качестве аргумента Путин добавил, что на текущий момент на контрактную службу за 2024 год поступило свыше 160 тысяч человек, сообщает URA NEWS.