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Эксперты в РФ заговорили о массовом отключении смартфонов: пострадают не только владельцы "айфонов"

Эксперты в РФ заговорили о массовом отключении смартфонов: пострадают не только владельцы "айфонов"

Фото: phonoteka.org

Россияне могут остаться без нормально работающих смартфонов. Из-за санкций устройствам связи грозит удаленное отключение, о чем все чаще заявляют специалисты. Речь идет прежде всего об "умных" телефонах на базе операционных систем Android и iOS.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов считает, что в эпоху кнопочных телефонов россияне вернутся вряд ли, но рассчитывать стоит лишь на китайцев, но никак не на отечественных изготовителей, если будут отключены "умные" телефоны.

"Наши попытки сделать операционные системы, мягко говоря, не радуют, - говорит Кирьянов. - Был у нас "Тайгафон", производство которого оказалось убыточным. Смартфон "Ростеха" тоже не завоевал сердца россиян. За все время было произведено 14 тысяч телефонов, а продано лишь 400. Возможно, нужно спрашивать маркетологов, занимающихся продвижением этих аппаратов, почему россиянам ничего об отечественных телефонах не известно".

"Формально уже можно сказать, что россияне ходят с "кирпичами", - рассказывает председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко. - От программного обеспечения мы отключены. И за тот факт, что смартфоны в России все еще работают, нужно благодарить параллельный импорт (ввоз в страну оригинальной продукции без согласия правообладателя). Ситуация сейчас - практически как в 1990-е годы, когда товары в Россию возили челноки".

И если Запад все же отключит российские гаджеты, будет совсем не весело, пишет "МК".

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уверен, что у России есть только один путь, чтобы не остаться за бортом цивилизации: создавать электронное машиностроение.

"Если у нас будут свои чипы и программно-аппаратные комплексы, мы сможем конкурировать и с Китаем, и с кем бы то ни было. С российского рынка уходят уже и Huawei, и Samsung. Вопрос носит политический, а не экономический окрас. Мой прогноз - массово превращать телефоны россиян в "кирпичи" не будут, но набор сервисов, к которым мы привыкли, уже резко сократился и неизбежно продолжит сокращаться", - заключает Дмитрий Мариничев.

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