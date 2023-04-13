Россиянам эксперты посоветовали продавать доллары

Финансовый аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкин посоветовал гражданам РФ, которые ранее купили доллары США, сейчас начинать их продавать.Потенциал роста доллара к рублю почти исчерпан, считает эксперт, а потому сейчас - самое оптимальное время, чтобы избавиться от американской валюты.

Таким мнением финансист поделился в интервью агентству "Прайм".

А вот покупать доллар Эшкин не рекомендует. Дело в том, что скоро на рынке валют наступит коррекция, и в ближайшее время скачков не будет, если, конечно, не наступят некие форс-мажорные обстоятельства.