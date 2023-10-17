Эксперты назвали города на Волге с самыми красивыми набережными для осенних прогулок

Экперты ВШЭ назвали шесть городов России на Волге с самыми красивыми набережными для осенних прогулок, сообщает РИАН со ссылкой на пресс-службу ВШЭ.

Первое место занял Ярославль и его Волжская набережная. Далее назвали Рыбинск. Третьей стала Самара со своей самой длинной на Волге набережной - более 5 км.

Следом расположился Нижний Новгород. Казань пятая, ее набережная от стен Казанского кремля до Кул Шариф названа "морем огней".

Замыкает ТОП Волгоград.

