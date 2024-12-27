Эксперты из США предупредили что не стоит рассказывать нейросетям

Американские специалисты напомнили пользователям об осторожности при взаимодействии с искусственным интеллектом. Они подчёркивают: передача определённых данных ИИ может привести к серьёзным рискам.

Эксперты настоятельно рекомендуют избегать передачи следующих типов информации:

Конфиденциальные данные: пароли, номера телефонов, адреса.Финансовая информация: данные банковских карт, счета и другие важные финансовые детали.Медицинские сведения: состояние здоровья, диагнозы или другая личная медицинская информация.Рабочие секреты: коммерческая тайна, корпоративные данные и стратегическая информация компании.

Инструменты искусственного интеллекта не могут гарантировать абсолютной защиты информации. Все данные, введённые пользователями, могут быть уязвимы для утечки или злоупотребления злоумышленниками. Особенно важно не передавать фотографии или данные других людей, чтобы избежать нарушения их приватности.

Эксперты призывают помнить: взаимодействие с ИИ должно быть осознанным и безопасным, чтобы защитить свою личную жизнь и избежать возможных неприятностей, сообщает Молва.