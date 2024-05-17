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Эксперт телекома: как действовать в случае кражи или потери смартфона

По статистике, кража смартфона – одно из наиболее распространенных преступлений. Особенно часто это случается в местах массового скопления людей или во время праздников.

Фото: unsplash.com

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По статистике, кража смартфона – одно из наиболее распространенных преступлений. Особенно часто это случается в местах массового скопления людей или во время праздников. По словам эксперта МегаФона, именно в эти дни специалисты оператора часто фиксируют двукратный рост обращений в связи с утерей или кражей гаджета.

«Нельзя допустить, чтобы у злоумышленника был доступ не только к вашему гаджету, но и к номеру телефона. Даже если само устройство было защищено кодом, а sim-карта – нет, то её могут переставить в другой смартфон для доступа к онлайн-банкам и платежным системам. При утере смартфона и sim-карты появляется риск несанкционированного доступа к конфиденциальной информации со стороны третьих лиц и ее использование для вымогательства, хищения денежных средств со счетов», – сообщает старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона Борис Лопатин.

Всем абонентам он советует защитить свои данные, заранее установив пароль на sim-карту. Это не менее важно, как и код на смартфоне, уверен специалист. Для этого в настройках гаджета в разделе «сотовая связь» или «безопасность и конфиденциальность» (в зависимости от ОС устройства) установите код для sim-карты. Он не должен совпадать с паролем блокировки экрана.

Но, если вы уже потеряли телефон или он был украден, эксперт советует предпринять следующие шаги:

  1. временно заблокировать sim-карту;
  2. заменить пластик на новый;
  3. заказать детализацию по номеру;
  4. проверить историю банковских операций;
  5. сменить все пароли.

Лопатин рекомендует первым делом – обратиться к мобильному оператору и заблокировать sim-карту. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к личным аккаунтам и избежать мошенничества. Если нет возможности сразу прийти в салон связи для замены карты, важно связаться с оператором и установить временную блокировку номера через call-центр. При общении со специалистом необходимо пройти идентификацию, ответив на вопросы для подтверждения личности.

По словам эксперта, блокировка sim-карты уменьшит риск использования посторонним человеком банковских и других сервисов, привязанных к вашему номеру. Так никто не сможет позвонить с него, проводить финансовые транзакции или через sms-сообщения получать одноразовые пароли для подтверждения различных действий. Эта мера защитит и от перевода денег с мобильного баланса.

Следующий шаг – замена sim-карты. Вам бесплатно предоставят новую, привязанную к мобильному номеру с тем же набором услуг. Для этого нужно прийти в салон связи с документами, по которым изначально был заключен договор на сотовую связь.

Лопатин также рекомендует запросить у оператора детализацию активности по вашему номеру. Так можно проверить, что происходило, пока смартфон находился в чужих руках: совершались какие-то ли вызовы или другие мобильные операции. Подробная информация о всех звонках и сообщениях также поможет частично восстановить утерянные контакты - по времени и дате вызовов. Не менее важно дополнительно посмотреть историю банковских операций за этот период, уверен эксперт.

При утере или краже смартфона нужно поменять пароли для учетных записей – электронной почты, приложений банков, соцсетей. Но эксперт не советует хранить коды от личных аккаунтов в скриншотах или в заметках гаджета. Лучше использовать специальные приложения в виде менеджеров паролей, доступ к которым дополнительно защищен, хранить их отдельно или запоминать.

Лопатин отметил, что у современных смартфонов также есть опция определения местоположение устройства – так можно проверить историю перемещения потерянного телефона. При утере или краже гаджета необходимо обратиться в правоохранительные органы, резюмировал эксперт.

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