Новости России
· Служба новостей

Эксперт рассказал, почему нельзя перезванивать на незнакомые номера

Эксперт рассказал, почему нельзя перезванивать на незнакомые номера

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

Россиянам настоятельно не советуют перезванивать на незнакомые номера, чтобы не привлекать к себе внимания мошенников - активность абонента им весьма импонирует, заявил в интервью РИА директор продукта "Защиитник" МТС Андрей Бийчук.

"Чтобы оградить себя от ненужной рекламы, но при этом не пропускать важные звонки с неизвестных номеров, советую пользоваться умными определителями номера. Они покажут, кто звонит абоненту, даже если номер организации не записан в телефоне", — отметил он.

Спам-звонки выросли за последние 9 месяцев на 30%, отметил Бийчук. А накануне "Черной пятницы" входящий спам обычно увеличивается еще в два раза.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«12 человек отравились, 50 заблудились»: что стоит знать о сезоне грибов в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани попрощались с экс-депутатом Госсовета Разилем Валеевым

как перекрыть вытяжку на кухне от тараканов

Новости Татарстана

5 часов назад

«СВО кончится»: чрезвычайный пророк-математик Григорий Кваша вычислил дату и назвал победителя

Интересное в Казани

2 дня назад

Подтянули лицо , исправляя прикус: всё ли казанцы знают о брекетах?

прайс на маникюр и педикюр в Москве

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане уменьшилась естественная убыль населения почти на треть

Новости Казани

18 часов назад

В Казани завершились ремонтные работы на Горьковском шоссе

Новости Казани

день назад

В Казани за сутки случилось 221 ДТП

Новости Казани

день назад

В Казани стоимость проезда могут поднять на 16%
Лонгриды
2 дня назад

Депутаты Госдумы хотят разрешить преподавать особо опасным преступникам: что думают об инициативе в Казани

Депутаты Госдумы хотят разрешить преподавать особо опасным преступникам: что думают об инициативе в Казани

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане снизился процент младенческой смертности

Новости Казани

17 часов назад

ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»

Новости Казани

20 часов назад

Михаил Глухов Клуб завершает карьеру форварда в «Ак Барс»

Новости Казани

21 час назад

Казани в доме Ушковой появится гостиница и три кафе
Послом игр БРИКС в Казани может стать фигуристка Алина Загитова
Новости Казани
2 дня назад

Послом игр БРИКС в Казани может стать фигуристка Алина Загитова

Новости Казани

день назад

В Казани в парке "Черное озеро" началась подготовка к зимнему сезону

Новости Казани

день назад

В Казани из-за матча "Рубина" с ЦСКА ограничили продажу спиртного и выкатили на улицы автозаки

Новости Татарстана

2 дня назад

«Это ударит по детям»: Володин призвал отозвать новый проект о праве преподавать бывшим заключённым
АО "Транснефть – Прикамье" провело плановые учения на нефтепроводе
Новости Татарстана
6 дней назад

АО "Транснефть – Прикамье" провело плановые учения на нефтепроводе