Эксперт рассказал, почему нельзя перезванивать на незнакомые номера

Россиянам настоятельно не советуют перезванивать на незнакомые номера, чтобы не привлекать к себе внимания мошенников - активность абонента им весьма импонирует, заявил в интервью РИА директор продукта "Защиитник" МТС Андрей Бийчук.

"Чтобы оградить себя от ненужной рекламы, но при этом не пропускать важные звонки с неизвестных номеров, советую пользоваться умными определителями номера. Они покажут, кто звонит абоненту, даже если номер организации не записан в телефоне", — отметил он.

Спам-звонки выросли за последние 9 месяцев на 30%, отметил Бийчук. А накануне "Черной пятницы" входящий спам обычно увеличивается еще в два раза.

