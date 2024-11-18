Эксперт определил поведение фанатов Кашпировского в Петербурге как нездоровое

Публичное выступление самопровозглашенного экстрасенса Анатолия Кашпировского в Санкт-Петербурге стало предметом острой критики и скандала. Инцидент произошел в Доме культуры имени Шелгунова, где Кашпировский встречался со своими поклонниками 15 ноября.

Конфликтная ситуация с журналистами

Событие получило неожиданное развитие, когда охрана и фанаты Кашпировского физически выдворили из зала журналистку газеты «Известий», которая попыталась задать Кашпировскому ряд вопросов. Этот инцидент вызвал обеспокоенность в журналистском сообществе и среди специалистов по психологии.

Экспертное мнение

Кандидат психологических наук Александр Невеев, эксперт по религиозным культам, выразил серьезные сомнения в аутентичности методов Кашпировского. По словам Невеева, реакция Кашпировского на стандартные вопросы журналистов и его агрессивное поведение ставят под сомнение профессионализм и намерения экстрасенса.

«Если Кашпировский действительно обладает эффективными методиками, то почему он не делится ими открыто, а вместо этого провоцирует своих сторонников на атаку против прессы?» – заявил Невеев.

Оценка поведения и последствия

Невеев также подчеркнул, что такое поведение не только непрофессионально, но и недопустимо, особенно для кого-то, кто занимает высокое положение в общественных кругах. Он описал действия сторонников Кашпировского как «поведение нездоровых людей», склонных к идеализации и слепому поклонению своему лидеру, что характерно для культовой деятельности.

Выводы и реакции

Этот случай вызвал широкое обсуждение в СМИ и среди общественности, ставя вопрос о роли и ответственности публичных фигур, а также о границах допустимого в их взаимодействии с поклонниками и прессой. Эксперты и общественность призывают к более строгому регулированию деятельности людей, занимающихся экстрасенсорикой и психотерапией, чтобы предотвратить возможные злоупотребления и обеспечить защиту общественного интереса