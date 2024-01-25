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Экс-министру обороны ДНР Гиркину дали 4 года колонии по делу об экстремизме

Экс-министру обороны ДНР Гиркину дали 4 года колонии по делу об экстремизме

gr-sily.ru

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Стало известно, какое наказание получил бывший министр обороны ДНР и бывший сотрудник ФСБ Игорь Стрелков на закрытых слушаниях Мосгорсуда, передает kommersant.ru.

Игорь Стрелков, обвиняемый в публичном призыве к экстремизму, получил четыре года колонии, а вместе с тем он получил запрет на администрирование сайтов и страниц в социальных сетях.

Напомним, что основаниями для ареста Игоря Стрелкова, по его мнению, стали посты, опубликованные в его телеграм-канале, в которых он выразил мнение о том, что Крым нужно передать Украине, а также он заявил, что у военных есть проблемы с денежным обеспечением.

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