Экс-министру обороны ДНР Гиркину дали 4 года колонии по делу об экстремизме

Стало известно, какое наказание получил бывший министр обороны ДНР и бывший сотрудник ФСБ Игорь Стрелков на закрытых слушаниях Мосгорсуда, передает kommersant.ru.

Игорь Стрелков, обвиняемый в публичном призыве к экстремизму, получил четыре года колонии, а вместе с тем он получил запрет на администрирование сайтов и страниц в социальных сетях.

Напомним, что основаниями для ареста Игоря Стрелкова, по его мнению, стали посты, опубликованные в его телеграм-канале, в которых он выразил мнение о том, что Крым нужно передать Украине, а также он заявил, что у военных есть проблемы с денежным обеспечением.