Новости России
· Служба новостей

Экс-гвардеец и экс-спасатель подпалили военкомат: им дали 19 лет тюрьмы

Суд дал 19 лет колонии двум экс-сотрудникам Росгвардии и МЧС
Экс-гвардеец и экс-спасатель подпалили военкомат: им дали 19 лет тюрьмы

Фото: открытые источники

Центральной окружной военный суд приговорил бывшего старшего сержанта Росгвардии и старшину МЧС к большим срокам за поджог военкомата в Челябинской области, пишет ТАСС.

По 19 лет тюрьмы получили оба участника событий, каждому ограничили свободы на 1 год и 6 месяцев. Оба лишились заслуженных ранее ведомственных званий и регалий. 4 года оба будут в тюрьме, а остаток срока проведут в колонии строгого режима.

Оба были задержаны в октябре прошлого года по подозрению в поджоге мэрии. Они, как установили следователи, швырнули коктейли Молотова в администрацию. Там был военно-учетный стол.

Оба - и спасатель, и росгвардеец - были участниками местной рок-группы, оба сочувствовали праворадикальным сообществом, в том числе сочувствовали украинским националистам.

Поначалу расследовали дело только о порче имущества, но потом переквалифицировали статью в теракт.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

«С завтрашнего дня запретят садиться за руль»: водителей ждет новый сюрприз

Общество

20 часов назад

Закон уже принят, но можно обратиться в суд: Отпуск у россиян будет длиться всего 14 дней в году

обработка квартиры от клопов туманом

Общество

19 часов назад

Исчезнет навсегда уже с 10 апреля: WhatsApp вводит новое правило для всех россиян

Редакция помогает

3 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

разработка и продвижение сайтов в Екатеринбурге

Новости России

день назад

«Придется идти пешком»: Новое правило вводится для всех, кто водит автомобиль

Новости России

12 часов назад

"Парни, только не это!": СМИ из утекшей в Сеть документации узнали о приказе, который шеф Пентагона отдал своим пилотам об РФ

Новости России

13 часов назад

"Недооценивать это нельзя": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин рассказал, сколько народу насобирали ВСУ для контрнаступления

Новости России

день назад

Мать изнасилованной 10-летней девочки боится мести родни педофила
Новости Казани
6 часов назад

"Казанский стрелок" Галявиев просит не отправлять его в тюрьму, а его адвокат настаивает на освобождении из-за шизофрении

"Казанский стрелок" Галявиев просит не отправлять его в тюрьму, а его адвокат настаивает на освобождении из-за шизофрении

Новости России

2 минуты назад

Экс-гвардеец и экс-спасатель подпалили военкомат: им дали 19 лет тюрьмы

Новости России

3 часа назад

В Кремле рассказали, будет ли в зоне СВО объявлено пасхальное перемирие

Новости Казани

3 часа назад

Побыл дома и хватит: татарстанский депутат Шарафиев снова подписал контракт и отправился в зону СВО

Новости Казани

4 часа назад

Экологи рассказали, почему в Казани массово погибла рыба
"Пока все остальные россияне работают!": в Татарстане жителям в апреле дадут дополнительный выходной
Новости Казани
4 часа назад

"Пока все остальные россияне работают!": в Татарстане жителям в апреле дадут дополнительный выходной

Новости Казани

5 часов назад

"Шиш вам!": 85-летняя бабушка в Казани не дала мошенникам обмануть себя

Новости Казани

5 часов назад

Пятеро пострадали в лобовой аварии под Казанью

Новости Казани

5 часов назад

"Это вам не самовар": казанский мэр Ильсур Метшин рассказал, как будут отключать тепло в домах горожан
9 необходимых советов для казанских мам: как вырастить счастливого ребенка и не сойти с ума
Редакция помогает
4 дня назад

9 необходимых советов для казанских мам: как вырастить счастливого ребенка и не сойти с ума