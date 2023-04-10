Суд дал 19 лет колонии двум экс-сотрудникам Росгвардии и МЧС

Центральной окружной военный суд приговорил бывшего старшего сержанта Росгвардии и старшину МЧС к большим срокам за поджог военкомата в Челябинской области, пишет ТАСС.

По 19 лет тюрьмы получили оба участника событий, каждому ограничили свободы на 1 год и 6 месяцев. Оба лишились заслуженных ранее ведомственных званий и регалий. 4 года оба будут в тюрьме, а остаток срока проведут в колонии строгого режима.

Оба были задержаны в октябре прошлого года по подозрению в поджоге мэрии. Они, как установили следователи, швырнули коктейли Молотова в администрацию. Там был военно-учетный стол.

Оба - и спасатель, и росгвардеец - были участниками местной рок-группы, оба сочувствовали праворадикальным сообществом, в том числе сочувствовали украинским националистам.

Поначалу расследовали дело только о порче имущества, но потом переквалифицировали статью в теракт.

