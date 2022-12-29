Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин вышел на связь после операции по извлечению минного осколка из позвоночника и показал фото

Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, раненный в Донецке при обстреле гостиницы, опубликовал первое фото после операции по извлечению осколка мины из позвоночника.

В "ВК" он выложил свое фото с медицинским пластырем на шее.

"Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем — хорошего и плодотворного дня!" — подписал снимок пациент Рогозин.

Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военных советников "Царские волки", 22 декабря попала под обстрел со стороны украинских войск. Рогозин получил ранение в спину. Его сперва эвакуировали в Ростов-на-Дону, а потом в Москву, где успешно прооперировали.

Ранее мы сообщали, что 29 декабря полетели российские ракеты, объявлена воздушная тревога на Украине.