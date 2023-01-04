Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин отправил вынутый у него из позвоночника осколок снаряда из Caesar послу Франции

Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, а ныне доброволец, отправил осколок, который его ранил, послу Франции в РФ Пьеру Леви.

Кусок осколка достали московские врачи из позвоночника Рогозина.

Ранее Следственный комитет заявлял, что обстрел гостиницы в Донецке 21 декабря, когда Рогозин и получил ранение, мог вестись из французских гаубиц Caesar.

Письмо и осколок были переданы охране резиденции посла Франции в Москве.

"С удовольствием вспоминаю наше с Вами общение, совместные поездки на Бородинское поле и на Байконур. Мы тогда много и часто обсуждали перспективы российско-французского политического и экономического сотрудничества. К сожалению, позиция вашей страны и стран НАТО по выращиванию у наших границ военной угрозы России привела к трагической развязке. Слова и дела Франции чудным образом диаметрально разошлись. Официальный Париж предал дело великого Де Голля и стал одним из самых кровожадных государств в Европе. Ваша страна подчинилась диктату Вашингтона и стала марионеточным государством по типу правительства Виши, обслужившего самые низменные инстинкты гитлеровцев. Пишу об этом с болью, потому что всегда любил французскую историю, знаю язык и культуру Франции, чту память о славных делах, когда русские и французы совместно боролись против общих угроз", - пишет Рогозин в сопроводительном письме.