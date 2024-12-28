Экосистема Чёрного моря: как учёные хотят восстановить баланс после разлива мазута

Чёрное море сталкивается с серьёзным экологическим вызовом после аварии танкеров «Волгонефть», перевозивших мазут через Керченский пролив.

Учёные из России активно обсуждают химические и биотехнологические методы борьбы с загрязнением, которое грозит долгосрочными последствиями для морской экосистемы.

Какие методы предлагают специалисты?

Физическое удаление мазута и промывка песка

Ирина Пермякова из Пермского политехнического университета подчёркивает важность использования сорбентов, мелиорантов и поверхностно-активных веществ (ПАВ). Эти технологии помогут не только собрать мазут с поверхности воды, но и очистить загрязнённый песок.

Бактерии для переработки нефти

Коллеги из Института биологии южных морей предлагают задействовать микроорганизмы, способные разлагать нефтепродукты. Этот метод доказал свою эффективность в аналогичных ситуациях.

Фиторемедиация: растения как природные очистители

Пермякова считает, что растения могут сыграть ключевую роль в восстановлении почвы, перерабатывая остатки мазута и восстанавливая естественный баланс экосистемы.

Технологии горячей воды и пара

Ирина Перминова из МГУ предлагает очистку песка и почвы с помощью горячего пара или воды, что позволит смыть нефтепродукты. Альтернативные варианты включают использование глицерина или растительного масла для удаления мазута, сообщает ЮФ.