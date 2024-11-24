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Экономисты заговорили о стагфляции: Россию захлестнет новая волна кризиса

Экономисты Центра макроэкономического анализа и...

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Эксперты, которые представляют небезызвестный ЦМАКП, занимающийся макроэкономическим анализом, а также краткосрочными прогнозами, выразили свое мнение об опасениях по поводу возможности наступления стагфляции в нашей огромной стране. Одна из причина происходящего - строгая денежно-кредитная политика, выдвинутая ЦБ. Стагфляция — это экономическое состояние, характеризующееся одновременным спадом производства и ростом цен.

Производственный кризис и угроза банкротств

По мнению ЦМАКП, текущая экономическая ситуация складывается в неблагоприятный сценарий, когда снижение производственной активности может спровоцировать волну корпоративных банкротств. Строгая политика Банка России в области процентных ставок, направленная на борьбу с инфляцией, может не достигнуть своих целей полностью из-за роста квазипроцентных платежей и других внешних факторов, таких как мировые ценовые тенденции.

Ограниченный эффект от повышения ставок

Аналитики предупреждают, что действия Центробанка по управлению инфляцией через повышение ключевой ставки могут привести к рецессии, нарушая деликатный баланс в экономике. В частности, это касается отраслей с длительными сроками реализации проектов и низкой рентабельностью, которые особенно уязвимы в условиях высоких процентных ставок.

Рекомендации по ключевой ставке

Чтобы избежать дальнейшего углубления экономического спада, эксперты рекомендуют установить ключевую ставку на уровне 15-16% к середине 2025 года. Это предложение контрастирует с текущими прогнозами Банка России, который ожидает удержание ставки на уровне 17–20% в ближайшие годы.

Индустриальные вызовы и кредитные риски

Отчет ЦМАКП также подчеркивает, что значительная доля предприятий обрабатывающей промышленности уже сталкивается с высокими кредитными ставками как с основным барьером для производства. Ситуация с ликвидностью и взаимными долгами усугубляется, увеличивая риск неплатежей и снижая прозрачность экономической среды.

Выводы и перспективы

Экономическая стратегия России в ближайшие годы потребует тщательного баланса между управлением инфляцией и поддержанием производственной активности. Адекватное реагирование на эти вызовы определит, насколько успешно страна сможет преодолеть текущие и будущие экономические трудности, пишет forbes.ru.

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