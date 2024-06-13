Экономисты рассказали о безопасности валютных операций через терминал SberCIB

После того как США внесли Мосбиржу и Национальный клиринговый центр в санкционные списки, в банках все еще можно бесперебойно купить доллары и евро. Коме того, благодаря такой платформе для заключения сделок на финансовых рынках в режиме онлайн, как SberCIB Terminal от Сбера, картину можно видеть в реальном времени. Эксперты полагают, что это позволило как Сберу, так и пользователям платформы быть готовыми к ситуации.

В условиях новых санкций, наложенных на Мосбиржу и НКЦ, у экономических агентов возникают опасения относительно доступности долларов и евро, говорит экономист Андрей Бархота. С учетом прекращения проведения части валютных операций Мосбиржей и рядом банков, купирование опасений клиентов могло бы предупредить девальвационное движение на валютном рынке.

«Сбер оказался готов к новой ситуации лучше других финансовых институтов, обеспечивая бесперебойную реализацию валютных операций через специализированный терминал SberCIB. В работе системы мы видим гораздо менее волатильное движение по курсам и котировкам валют. В числе очевидных плюсов необходимо отметить гарантированную поставку валюты по фиксированной цене. Для клиентов Сбера эта услуга бесплатна, что гарантирует неповышение трансакционных издержек участников экономической деятельности», — сообщил экономист.

Платформа бесплатно предоставляется юрлицам, банкам и компаниям на финансовом рынке. В терминале можно найти цены на валютно-обменные курсы, аналитику и экспертизу Сбера.

После того как с российского рынка ушли международные поставщики информации, платформа Сбера играет важную роль. Ведь сохранялась необходимость хранить и передавать данные о курсах валют и финансовую экспертизу. Сейчас мы видим, что Сбер стал транслировать экспертизу финансового рынка через этот терминал. Указанные там цены — не биржевые, а сберовские, которые формируются на основании алгоритма. То есть они могут отличаться от биржевых цен. Ядро ценообразования — анализ всех сделок, которые делает Сбербанк: от сделок в отделениях банка до сделок, проходящих на межбанковских платформах, напоминает эксперт цифровой трансформации Игорь Шилько.

Дело в том, что существует большая разница между индикативом и реально торгуемой ценой на финансовом рынке. Индикатив может быть отображен любой, при этом он не будет гарантировать проведение сделок по указанной цене. А в SberCIB Terminal цены отображены не индикативные, а живые. Это означает, что Сбербанк готов совершать сделки по указанным в терминале ценам.

В SberCIB Terminal возможно совершать валютно-обменные операции с расчетами сегодня или в будущем по счетам, открытым в Сбербанке. Платформа работает с 01:00 до 23:30 мск, что позволяет работать по всем часовым поясам страны. Также есть собственная служба выделенного клиентского сервиса. Важно, что расчеты можно осуществлять только по счетам, открытым в Сбере.

Каждый четвертый банк в России (83 из 320) размещает депозиты через SberCIB Terminal. За четыре года доля институциональных и корпоративных клиентов-пользователей SberCIB Terminal, которые пользуются платформой ежемесячно, выросла с 30 до 58 процентов, говорится в недавнем сообщении с ПМЭФ. За шесть лет количество финансовых инструментов в SberCIB Terminal выросло с 5 до 22 — по этому показателю сервис занимает лидирующую позицию среди подобных российских электронных платформ.