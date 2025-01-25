Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Экономист Татьяна Подольская назвала способ разморозки накопительной пенсии в России

запуск новой программы долгосрочных сбережений ...

ldpr.ru

Подписаться в Telegram

Декабрь 2024 года ознаменовался запуском перспективной программы в России, которая позволяет гражданам переориентировать накопительную часть пенсий в направление долгосрочных сбережений.

Эта мера открывает новые возможности для управления личными финансами на старость, предлагая инструменты для увеличения капитала через осмысленные инвестиции.

Процесс перевода средств в ПДС Татьяна Подольская, экономист из РАНХиГС, подробно объясняет, как граждане могут воспользоваться этой возможностью.

Условия программы предусматривают начало использования средств через 15 лет после заключения договора, или же по достижению пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Осуществить перевод можно через интернет-платформы, банковские учреждения, или портал «Госуслуги», при условии наличия электронной подписи.

Преимущества новой системы

  • Увеличение финансовой независимости: Инвестиционные возможности, предоставляемые программой, могут значительно повысить долгосрочную финансовую устойчивость участников.
  • Активное участие в управлении сбережениями: Программа мотивирует граждан к более активному и осознанному участию в управлении своими финансами.

Важность осмотрительного подхода Переход на систему долгосрочных сбережений требует взвешенного подхода и тщательного анализа предложений различных фондов и их инвестиционных стратегий.

Подольская акцентирует внимание на необходимости глубокого изучения всех возможных рисков и экономических условий, что позволит минимизировать потенциальные финансовые потери.

Долгосрочный взгляд на финансовое будущее Программа долгосрочных сбережений является значимым шагом к реформированию пенсионной системы, предлагая гражданам новые инструменты для планирования и увеличения их пенсионных активов.

Это изменение призвано способствовать укреплению общей экономической стабильности страны и повышению благосостояния населения.

Запуск программы долгосрочных сбережений представляет собой революционное изменение в пенсионной политике России, предлагая гражданам более гибкие и выгодные условия для управления своими пенсионными накоплениями.

Это направление открывает новые перспективы для финансовой безопасности граждан на пенсии, учитывая их активное участие и осознанное управление собственными средствами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

16 часов назад

Морозы, метели и потепление: как погода в Казани удивляет в январе 2025 года

Новости России

день назад

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги творческого смотра-конкурса

уборка после дезинсекции чем

Новости Татарстана

день назад

Татарстан смирился с ростом тарифов на ЖКУ

Важное в РТ

3 дня назад

Советы татарстанских пенсионеров, как накопить на достойную пенсию

расценки на демонтаж зданий и сооружений в Москве

Новости Казани

23 часа назад

В Казани 22 января игрок умер во время хоккейного матча

Новости Татарстана

4 часа назад

В 63 года скончался бывший судья ВС РТ Мурман Силагадзе

Новости Казани

23 часа назад

В Казани на улице Бехтерева полиция ждет саперов

Новости Казани

день назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой

Новости Татарстана

день назад

В Республике Татарстан могут ввести оплату услуг ЖКХ цифровым рублем
Лонгриды
2 дня назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Рынок недвижимости Казани продолжает удивлять н...

Новости Татарстана

7 минут назад

Челнинец окажется в суде за насилие в отношении сотрудника ГАИ

Интересное в Казани

день назад

“На УЗИ можно было попасть только по знакомству”: как в годы тотального дефицита в Казани открылась первая частная клиника

Новости Казани

17 минут назад

На пожаре в Советском районе Казани погиб мужчина

Новости Татарстана

57 минут назад

Татарстан в 2025 году на развитие проекта «Семья» выделит более 300 млн рублей
Рустам Минниханов про уведомления об атаках БПЛ...
Новости Татарстана
5 часов назад

Рустам Минниханов про уведомления об атаках БПЛА: «Есть нарекания по времени»

Новости Татарстана

час назад

Бастрыкин взял на контроль ситуацию матери 3 детей из Татарстана

Новости Казани

час назад

Оборудование на казанском мусоросжигательном заводе будет китайским

Новости Казани

2 часа назад

«Зенит-Казань» 25 января примет «Динамо» в центральном матче тура Суперлиги
ВТБ согласовал с ЦБ РФ открытие своего филиала ...
Новости России
4 дня назад

ВТБ согласовал с ЦБ РФ открытие своего филиала в Иране