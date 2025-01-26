Экономист Подольская выявил способ разморозки накопительной пенсии в России
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Российские граждане, активно участвовавшие в пенсионном накоплении с 2002 по 2013 год, получили возможность управлять своими средствами через новую программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это объявление сделала экономист РАНХиГС Татьяна Подольская, подчеркнув, что после 15 лет с момента подписания договора или достижения пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 для мужчин), участники смогут активно распоряжаться своими активами.
Методы перевода пенсионных активов
Участники программы могут выбрать один из нескольких способов для перевода своих накоплений:
- Электронные платформы негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые предлагают удобные онлайн-инструменты для управления средствами.
- Банковские отделения, где можно получить консультацию и поддержку в оформлении всех необходимых бумаг.
- Интернет-сервисы, включая сайт "Госуслуги", где для завершения процедуры нужно будет использовать электронную подпись через Госключ.
Преимущества участия в ПДС
Программа предоставляет участникам возможность не только сохранить, но и приумножить свои пенсионные сбережения под управлением профессиональных НПФ. Это способствует более активному включению граждан в управление своими финансами и дает дополнительные стимулы для роста негосударственного пенсионного сектора.
Таким образом, нововведение не только укрепляет финансовую безопасность граждан на пенсии, но и способствует развитию культуры долгосрочного инвестирования в стране, пишет life.ru.
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