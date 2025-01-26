Экономист Подольская выявил способ разморозки накопительной пенсии в России

Российские граждане, активно участвовавшие в пенсионном накоплении с 2002 по 2013 год, получили возможность управлять своими средствами через новую программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это объявление сделала экономист РАНХиГС Татьяна Подольская, подчеркнув, что после 15 лет с момента подписания договора или достижения пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 для мужчин), участники смогут активно распоряжаться своими активами.

Методы перевода пенсионных активов

Участники программы могут выбрать один из нескольких способов для перевода своих накоплений:

Электронные платформы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) , которые предлагают удобные онлайн-инструменты для управления средствами.

, которые предлагают удобные онлайн-инструменты для управления средствами. Банковские отделения , где можно получить консультацию и поддержку в оформлении всех необходимых бумаг.

, где можно получить консультацию и поддержку в оформлении всех необходимых бумаг. Интернет-сервисы, включая сайт "Госуслуги", где для завершения процедуры нужно будет использовать электронную подпись через Госключ.

Преимущества участия в ПДС

Программа предоставляет участникам возможность не только сохранить, но и приумножить свои пенсионные сбережения под управлением профессиональных НПФ. Это способствует более активному включению граждан в управление своими финансами и дает дополнительные стимулы для роста негосударственного пенсионного сектора.

Таким образом, нововведение не только укрепляет финансовую безопасность граждан на пенсии, но и способствует развитию культуры долгосрочного инвестирования в стране, пишет life.ru.