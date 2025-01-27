Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Экономист Подольская рассказала о способе разморозки накопительной пенсии в России

Российские граждане, которые аккумулировали пен...

shoes-web.ru

Подписаться в Telegram

Российские граждане, которые аккумулировали пенсионные накопления в период с 2002 по 2013 годы, теперь получили возможность перевести эти средства в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Татьяна Подольская, эксперт из РАНХиГС, предоставила детали о том, как можно осуществить этот процесс.

Квалификация для Участия Доступ к программе предоставляется тем, кто в указанный период активно участвовал в формировании своей накопительной пенсии. После подписания договора с ПДС, использование средств станет возможным через 15 лет или по достижении официального пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Методы Перевода Накоплений Перечисление средств в ПДС можно выполнить через:

  • Онлайн-платформы НПФ: Предлагают разнообразные опции для инвестирования.
  • Банковские отделения и мобильные приложения: Обеспечивают удобство и доступность услуг.
  • Сервис Госуслуги: Требует наличия электронной подписи и доступа к аккаунту в НПФ для подтверждения операций.

Преимущества и Безопасность Подольская уточнила, что все транзакции через НПФ надежно защищены, а фонды, имеющие лицензию, гарантируют прозрачность и безопасность перевода средств. Это дает уверенность в сохранности и приумножении пенсионных активов.

Советы Потребителям Перед тем как перевести средства, важно тщательно изучить условия и возможные риски. Специалисты рекомендуют ознакомиться с оценками надежности НПФ, их инвестиционной политикой и отзывами других клиентов.

Заключение Перевод накопительной части пенсии в долгосрочные сбережения предоставляет россиянам больше контроля над своими финансами и открывает перед ними новые возможности для финансового планирования на будущее. Это шаг к более гибкому и выгодному использованию собственных активов в преддверии пенсии, пишет life.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

13 часов назад

Лимузин Nissan President из Японии продают в Приморском крае

Новости России

2 часа назад

Находят хобби и раскрывают душу

как называется средство от клопов для холодного тумана

Не у нас

15 часов назад

Ученые сняли светящийся шар на глубине 3300 метров у Аляски

Новости России

2 дня назад

Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билайн Big Data & AI представили решение для анализа турпотоков

коучинг финансов в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани на Вишневского столкнулись не менее 6 машин

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин взял на контроль ситуацию матери 3 детей из Татарстана

Новости Казани

день назад

Прокуратура Казани выясняет обстоятельства ДТП, где пострадали дети

Происшествия

21 час назад

«Айсберг Судного дня» грозит климатической катастрофой в Великобритании

Новости Казани

день назад

Ста ждать придется еще десять лет? КАЗ снова уменьшает планы по выпуску самолетов
Новости Казани
2 дня назад

В Комитете ОКН по РТ рассказали, почему не реставрируют дом Ушковой

Дом Ушковой был построен на рубеже XIX–XX веков

Новости Казани

3 минуты назад

Группа Jukebox Trio из Казани выступила в шоу «Конфетка»

Новости Казани

13 минут назад

В Казани затопило подземный переход из-за неисправного насоса

Новости Казани

18 минут назад

В КНИТУ-КАИ проходит эвакуация

Новости Татарстана

58 минут назад

В Татарстане в 2025 году отремонтируют 151 фельдшерско-акушерский пункт
В Верхнеуслонском районе 27 января в ДТП погибл...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Верхнеуслонском районе 27 января в ДТП погибла женщина

Новости Казани

час назад

В казанском ТЦ «Миллениум» у женщины украли собаку

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 27 января ухудшится погода

Новости Казани

3 часа назад

Здание общежития КНИТУ-КАИ лишат статуса государственной охраны
“Весь род встрепенулся”: как жительница Казани ...
Интересное в Казани
5 дней назад

“Весь род встрепенулся”: как жительница Казани смогла восстановить историю своей семьи до 18 века