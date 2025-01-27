Экономист Подольская рассказала о способе разморозки накопительной пенсии в России

Российские граждане, которые аккумулировали пенсионные накопления в период с 2002 по 2013 годы, теперь получили возможность перевести эти средства в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Татьяна Подольская, эксперт из РАНХиГС, предоставила детали о том, как можно осуществить этот процесс.

Квалификация для Участия Доступ к программе предоставляется тем, кто в указанный период активно участвовал в формировании своей накопительной пенсии. После подписания договора с ПДС, использование средств станет возможным через 15 лет или по достижении официального пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Методы Перевода Накоплений Перечисление средств в ПДС можно выполнить через:

Онлайн-платформы НПФ : Предлагают разнообразные опции для инвестирования.

: Предлагают разнообразные опции для инвестирования. Банковские отделения и мобильные приложения : Обеспечивают удобство и доступность услуг.

: Обеспечивают удобство и доступность услуг. Сервис Госуслуги: Требует наличия электронной подписи и доступа к аккаунту в НПФ для подтверждения операций.

Преимущества и Безопасность Подольская уточнила, что все транзакции через НПФ надежно защищены, а фонды, имеющие лицензию, гарантируют прозрачность и безопасность перевода средств. Это дает уверенность в сохранности и приумножении пенсионных активов.

Советы Потребителям Перед тем как перевести средства, важно тщательно изучить условия и возможные риски. Специалисты рекомендуют ознакомиться с оценками надежности НПФ, их инвестиционной политикой и отзывами других клиентов.

Заключение Перевод накопительной части пенсии в долгосрочные сбережения предоставляет россиянам больше контроля над своими финансами и открывает перед ними новые возможности для финансового планирования на будущее. Это шаг к более гибкому и выгодному использованию собственных активов в преддверии пенсии, пишет life.ru.