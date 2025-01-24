Экономист Подольская назвала способ разморозки накопительной пенсии в России

В декабре 2024 года в России была запущена прогрессивная программа, позволяющая гражданам перевести свою накопительную часть пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Этот шаг предоставляет уникальную возможность для тех, кто в период с 2002 по 2013 годы активно участвовал в формировании пенсионных накоплений.

Как воспользоваться новой возможностью?

Татьяна Подольская, экономист РАНХиГС, подробно описывает процесс: граждане могут начать использовать свои накопления через 15 лет после заключения договора с ПДС или при достижении пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Перевод средств возможен через различные каналы, включая интернет-платформы негосударственных пенсионных фондов, банковские учреждения или через портал «Госуслуги», что требует наличия электронной подписи.

Преимущества перехода на ПДС

Эта система предлагает участникам финансовую гибкость и возможность увеличения собственного капитала за счет инвестиций, выбранных профессиональными управляющими. Также «разморозка» накопительной части пенсии способствует более активному участию граждан в управлении своими средствами, повышая их осведомленность и ответственность за собственные финансы.

Важные аспекты и осторожность

Перевод накоплений — это ответственный шаг, который требует внимательного изучения условий и возможных рисков. Подольская настаивает на необходимости критического подхода к выбору фонда и инвестиционной стратегии, с учетом всех возможных экономических колебаний и личных финансовых целей.

Программа долгосрочных сбережений открывает новые перспективы для российских граждан, позволяя не только улучшить свое финансовое положение на пенсии, но и активно участвовать в управлении своими активами. Это изменение в пенсионной системе ставит перед участниками задачу более осознанного и продуманного планирования своего финансового будущего, сообщает life.ru.