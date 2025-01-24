Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Экономист Подольская назвала способ разморозки накопительной пенсии в России

Граждане России, накопившие пенсионные средства...

tvc.ru

Подписаться в Telegram

В декабре 2024 года в России была запущена прогрессивная программа, позволяющая гражданам перевести свою накопительную часть пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Этот шаг предоставляет уникальную возможность для тех, кто в период с 2002 по 2013 годы активно участвовал в формировании пенсионных накоплений.

Как воспользоваться новой возможностью?

Татьяна Подольская, экономист РАНХиГС, подробно описывает процесс: граждане могут начать использовать свои накопления через 15 лет после заключения договора с ПДС или при достижении пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Перевод средств возможен через различные каналы, включая интернет-платформы негосударственных пенсионных фондов, банковские учреждения или через портал «Госуслуги», что требует наличия электронной подписи.

Преимущества перехода на ПДС

Эта система предлагает участникам финансовую гибкость и возможность увеличения собственного капитала за счет инвестиций, выбранных профессиональными управляющими. Также «разморозка» накопительной части пенсии способствует более активному участию граждан в управлении своими средствами, повышая их осведомленность и ответственность за собственные финансы.

Важные аспекты и осторожность

Перевод накоплений — это ответственный шаг, который требует внимательного изучения условий и возможных рисков. Подольская настаивает на необходимости критического подхода к выбору фонда и инвестиционной стратегии, с учетом всех возможных экономических колебаний и личных финансовых целей.

Программа долгосрочных сбережений открывает новые перспективы для российских граждан, позволяя не только улучшить свое финансовое положение на пенсии, но и активно участвовать в управлении своими активами. Это изменение в пенсионной системе ставит перед участниками задачу более осознанного и продуманного планирования своего финансового будущего, сообщает life.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Новости России

9 часов назад

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги творческого смотра-конкурса

сколько стоит отравить тараканов

Новости Татарстана

день назад

Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

Новости России

3 дня назад

В 2024 году мошенники проговорили с ботом Т2 более 300 тыс. часов

установка оконных откосов в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане и еще 2 регионах РФ объявили угрозу атаки БПЛА

Новости Казани

5 часов назад

В Казани 22 января игрок умер во время хоккейного матча

Новости Татарстана

10 часов назад

Татарстан смирился с ростом тарифов на ЖКУ

Новости Казани

день назад

Казанцы пожаловались на новую поликлинику

Новости Казани

день назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой
Лонгриды
2 дня назад

Почему жители Татарстана всё чаще меняют работу: новый тренд или страшная тенденция

Если раньше было принято «держаться» за работу,...

Новости Татарстана

час назад

Бизнесмен из Татарстана окажется в суде за налоговые махинации на 174 миллиона

Интересное в Казани

день назад

Дешевле не станет: рассказываем, на сколько подорожает земля в казанской агломерации и когда выгоднее делать покупку

Новости Татарстана

2 часа назад

Задержали 4 парней, устроивших налет на офис «Таттелекома» в Альметьевске

Новости Казани

2 часа назад

В Казани подросток пытался поджечь административный корпус порохового завода

В селе Сиктерме в Татарстане появится новый курорт
Новости Татарстана
3 часа назад

В селе Сиктерме в Татарстане появится новый курорт

Новости Казани

3 часа назад

Казанский чак-чак хотят сделать предметом охраны исторического поселения

Новости Татарстана

3 часа назад

Депутаты и силовики: кто пошел под суд в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

4 часа назад

Ахметова: Надо ввести моду на семейные ценности и многодетную семью в Татарстане
АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году направил...
Новости России
4 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году направило на благотворительность свыше 50 млн рублей