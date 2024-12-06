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Эколого-аналитические лаборатории АО «Транснефть - Прикамье» подтвердили область аккредитации

Три эколого-аналитические лаборатории (ЭАЛ) АО ...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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Три эколого-аналитические лаборатории (ЭАЛ) АО «Транснефть – Прикамье», функционирующие на нефтеперекачивающих станциях (НПС) «Ковали» Казанского районного нефтепроводного управления (РНУ), НПС-3 Альметьевского РНУ и базе производственного обслуживания Удмуртского РНУ, успешно прошли процедуру подтверждения компетентности.

Выездную экспертизу проводили специалисты, уполномоченные приказом Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации). Комиссия выполнила комплексную оценку соответствия документации требованиям критериев аккредитации. Эксперты оценили систему менеджмента качества лабораторий, оснащенность техническими средствами и материальными ресурсами, квалификацию и опыт персонала.

Инженерно-технический персонал лабораторий продемонстрировал высокую степень компетентности при реализации исследований, эффективность работы на современном оборудовании, знание применяемых методик и процессов. Заключение экспертов подтвердило полное соответствие деятельности лабораторий критериям проверки.

Справочно:
ЭАЛ АО «Транснефть – Прикамье» располагают современным оборудованием и ежегодно обеспечиваются необходимыми материалами и реактивами. Подразделения на постоянной основе осуществляют мониторинг с целью контроля соблюдения экологических нормативов на площадочных производственных объектах и линейной части магистральных трубопроводов. Повседневная работа ЭАЛ вносит существенный вклад в повышение экологической безопасности на объектах предприятия и улучшение качества системы экологического менеджмента.

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