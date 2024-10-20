ЕГЭ задумываются отменить уже в 2025 году: что будет вместо?

Ежегодно в России поднимается вопрос об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ), и 2024 год не стал исключением. В июне текущего года Госдума получила новый законопроект, предлагающий упразднить данный формат тестирования. Это уже не первая попытка изменить систему оценки знаний выпускников, но до сих пор все инициативы заходили в тупик из-за отсутствия адекватной альтернативы, которая обеспечивала бы единство образовательных стандартов по всей стране и сохраняла бы равные возможности для поступления в ведущие вузы.

Аргументы за и против отмены ЕГЭ

Сторонники отмены ЕГЭ выдвигают несколько аргументов:

Увеличение расходов на репетиторство : Семьи вынуждены тратить значительные суммы на подготовку к экзаменам.

: Семьи вынуждены тратить значительные суммы на подготовку к экзаменам. Ориентация на тестовые задания : Ученики склонны обучаться не ради знаний, а для успешной сдачи тестов, что снижает качество образования.

: Ученики склонны обучаться не ради знаний, а для успешной сдачи тестов, что снижает качество образования. Снижение качества образования: Текущий формат экзамена приводит к механическому заучиванию материала вместо развития аналитического мышления и творческих способностей.

Несмотря на критику, есть и весомые аргументы в защиту ЕГЭ. Михаил Мишустин, председатель правительства, ранее отмечал, что ЕГЭ является социальным лифтом для многих молодых людей, позволяя талантливым студентам из регионов поступить в престижные учебные заведения столицы. Отказ от ЕГЭ требует тщательного обсуждения и разработки новых подходов к оценке знаний.

Юридические рамки и вероятность изменений

Согласно действующему законодательству, изменения в системе государственной итоговой аттестации невозможны без поправок в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и соответствующие изменения в порядке проведения экзаменов. На сегодняшний день нет никаких законодательных инициатив, которые бы получили поддержку на всех уровнях власти, что делает отмену ЕГЭ в ближайшее время маловероятной.

Выводы и перспективы

Дискуссия об отмене ЕГЭ остаётся открытой, но любые изменения в системе образования должны проводиться с учетом мнений всех заинтересованных сторон и обеспечения преемственности образовательных стандартов. Масштабная информационная кампания и общественное обсуждение будут необходимы для поддержки любых нововведений в этой сфере, пишет journal.tinkoff.ru.