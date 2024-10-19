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ЕГЭ могут отменить уже в 2025 году: что будет теперь?

В июне 2024 года российская образовательная сфе...

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В июне 2024 года российская образовательная сфера оказалась в центре общественного внимания после того, как в Госдуму был внесен новый законопроект, предлагающий отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Эта инициатива не первая в своем роде, и, как и ранее, вызывает горячие дебаты среди экспертов, учителей и родителей.

ЕГЭ на протяжении многих лет служит важной проверкой для окончания школы и поступления в вузы, предоставляя равные шансы учащимся из различных регионов страны. Однако критики экзамена утверждают, что он превратился в бизнес для репетиторов и не способствует развитию аналитического мышления у школьников, подталкивая их к заучиванию материала.

Среди основных аргументов против ЕГЭ — высокие затраты на подготовку, упрощение процесса обучения до «натаскивания» на тесты, что, по мнению критиков, снижает общее качество образования. Тем не менее, попытки отменить ЕГЭ регулярно сталкиваются с неудачей из-за отсутствия достойной альтернативы, которая могла бы объективно оценивать знания учащихся на всероссийском уровне.

Предложения по отмене ЕГЭ уже появлялись в 2011, 2016 и 2023 годах, но все они были отклонены после первого чтения. Обсуждение данного вопроса возобновилось после решения России отказаться от Болонской системы образования. Михаил Мишустин, председатель правительства, подчеркнул, что ЕГЭ является социальным лифтом для молодежи, позволяя талантливым студентам из любой части страны поступить в престижные учебные заведения.

На текущий момент, несмотря на внесенный законопроект, правительство не выразило поддержку изменениям, что скорее всего означает, что ЕГЭ сохранит свою роль в образовательной системе в обозримом будущем. Если же ЕГЭ все-таки будет отменен, это потребует глубоких изменений в законодательстве и системе оценки знаний, что обязательно сопровождается широкомасштабной информационной кампанией.

Таким образом, вопрос отмены ЕГЭ остается открытым, а его будущее будет зависеть от множества факторов, включая политическую волю, образовательные тренды и общественное мнение, пишет journal.tinkoff.ru.

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