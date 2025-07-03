Эффективнее дорогих и дешевле: пять лучших стиральных порошков по версии Роскачества

Роскачество провело всестороннее исследование стиральных порошков для цветного белья, оценивая более 30 параметров, включая эффективность удаления пятен, безопасность для тканей и кожи, а также влияние на экологию.

Результаты показали, что для качественной стирки не всегда нужно переплачивать за премиальные бренды.

Топ-5 стиральных порошков для цветного белья по версии Роскачества

Аист

Этот российский порошок получил максимальные оценки за способность эффективно удалять стойкие загрязнения и сохранять яркость тканей даже после нескольких стирок. Burti Color

Известен своей бережной стиркой. Он эффективно удаляет загрязнения, не повреждая ткани, и помогает сохранить яркость цвета. Ariel

Лидер по удалению пятен. Этот порошок не оставляет разводов и сохраняет свежий аромат после стирки. Dosia

Порошок, который сохраняет ткани в отличном состоянии, не выцветает и не деформирует их, что делает его идеальным для частых стирок. Reflect

Особенно эффективен против жирных и пищевых пятен, обеспечивая качественную стирку и сохраняя яркость цветов.

Выводы и рекомендации

Рейтинг Роскачества подтверждает, что высококачественные порошки могут быть доступны по разумной цене. Многие бренды предлагают отличную стирку, не наносят вреда здоровью и сохраняют ткани в хорошем состоянии. При выборе стирального порошка стоит обращать внимание не только на цену, но и на состав и влияние на экологию.

Этот рейтинг поможет вам сделать осознанный выбор, обеспечив качественную стирку без переплат.