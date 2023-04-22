Новости России
· Служба новостей

"Эффект - просто чумовой!": автоэксперты рассказали, зачем с конца апреля нужно обязательно возить с собой в машине тюбик зубной пасты

Автоэксперты рассказали, зачем автомобилисту весной возить с собой в машине тюбик зубной пасты
"Эффект - просто чумовой!": автоэксперты рассказали, зачем с конца апреля нужно обязательно возить с собой в машине тюбик зубной пасты

Фото: открытые источники

Автоэксперты профильного издания "АвтоВзгляд" рассказали о простом способе облегчить любую дорогу, особенно, если часто приходится ездить по трассе. С конца апреля-начала мая появляются тучи насекомых, которые облепляют лобовое стекло. Все водители знают, что ни "дворники", ни стеклоомывайки любой стоимости с раздавленными на стекле насекомыми по сути не справляются. Точки и разводы мешают водителю воспринимать дорогу адекватно.

Некоторые насекомые с лобового стекла не отмываются даже на автомойке - следы остаются, и вывести их очень проблематично.

Вот тут и пригодится дедушкин способ, лучше которого еще ничего не придумано, считают эксперты. Это - зубная паста.

Сойдет любая. Она - мягкий абразив, который и мошек со стекла уберет, и стекло при этом не повредит.

Сухой тряпкой надо нанести пасту на стекло, оставить подсохнуть, минут через 15 ветошью стереть круговыми движениями. Стекло будет идеально чистым и прозрачным.

При этом не стоит использовать пасту для отмачивания прилипших насекомых с кузова - капота, бампера, крыльев. Абразив в данном случае может повредить покрытие.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Указ подписан: россиян ждут 18 выходных в мае

Новости Казани

день назад

Нашли мертвым в звукозаписывающей студии: татарский певец Динар Рахматуллин умер в 33 года

служба по обработке от клопов

Новости России

9 часов назад

"Они ждут, чтобы мы не напрягались больше, а думали, что они — дебилы": Пригожин оценил итоги новых переговоров о поставке вооружения на Украину

Интересное

2 дня назад

На дачу, к озеру или на опушку леса: теперь казанцы могут бесплатно заказывать доставку еды загород

стоимость ленточного фундамента в Москве

Новости России

2 часа назад

"Дикий скандал на всю страну": выяснилось, что почти все камеры ГИБДД штрафуют водителей незаконно

Новости Казани

день назад

Угроза теракта: безопасно ли метро Казани?

Новости России

11 часов назад

"Песков пришел и говорит - забери его!": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин сообщил, что сын Дмитрия Пескова служил в ЧВК артиллеристом, "по колено в говне"

Новости Казани

день назад

В Казани завершили проходку тоннеля метро от станции "Зилант" до станции "Академическая
Новости Казани
14 часов назад

Почему дорожает отечественное ПО: в России до 50% выросли цены на отечественные разработки

Почему дорожает отечественное ПО: в России до 50% выросли цены на отечественные разработки

Новости России

20 минут назад

"Эффект - просто чумовой!": автоэксперты рассказали, зачем с конца апреля нужно обязательно возить с собой в машине тюбик зубной пасты

Новости России

час назад

"Верный способ испортить майский пикник и загреметь в больницу": Роскачество рассказало, какой магазинный шашлык может вас убить

Новости России

9 часов назад

"Хлопцев бы на Олимпиаду, золото в марафоне обеспечено!": российский танк вызвал жуткий переполох и обратил в стремительное бегство пехоту ВСУ (видео)

Новости Казани

9 часов назад

На жителя Казани возбудили уголовное дело после того, как он ограбил 11-летнего ребенка
Казанский политический блогер собирается с семьей перебраться жить на оккупированную территорию
Новости Казани
6 часов назад

Казанский политический блогер собирается с семьей перебраться жить на оккупированную территорию

Новости Казани

11 часов назад

Ждать осталось немного: с 1 июля 2023 года у казанцев вырастут зарплаты

Новости Казани

11 часов назад

"Девушки наденут короткие юбки - мужчины, берегитесь!": синоптики пообещали Татарстану кокетливую погоду в начале новой недели

Новости Казани

12 часов назад

В Татарстане в 2023 году построят 11 школ, 2 детских сада и 47 ФАПов по национальным проектам
"Не бургерами же угощать": куда казанцам отвести на свидание своих половинок, чтобы впечатлить
Редакция помогает
5 дней назад

"Не бургерами же угощать": куда казанцам отвести на свидание своих половинок, чтобы впечатлить