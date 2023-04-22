Автоэксперты рассказали, зачем автомобилисту весной возить с собой в машине тюбик зубной пасты

"Эффект - просто чумовой!": автоэксперты рассказали, зачем с конца апреля нужно обязательно возить с собой в машине тюбик зубной пасты
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Автоэксперты профильного издания "АвтоВзгляд" рассказали о простом способе облегчить любую дорогу, особенно, если часто приходится ездить по трассе. С конца апреля-начала мая появляются тучи насекомых, которые облепляют лобовое стекло. Все водители знают, что ни "дворники", ни стеклоомывайки любой стоимости с раздавленными на стекле насекомыми по сути не справляются. Точки и разводы мешают водителю воспринимать дорогу адекватно.
Некоторые насекомые с лобового стекла не отмываются даже на автомойке - следы остаются, и вывести их очень проблематично.
Вот тут и пригодится дедушкин способ, лучше которого еще ничего не придумано, считают эксперты. Это - зубная паста.
Сойдет любая. Она - мягкий абразив, который и мошек со стекла уберет, и стекло при этом не повредит.
Сухой тряпкой надо нанести пасту на стекло, оставить подсохнуть, минут через 15 ветошью стереть круговыми движениями. Стекло будет идеально чистым и прозрачным.
При этом не стоит использовать пасту для отмачивания прилипших насекомых с кузова - капота, бампера, крыльев. Абразив в данном случае может повредить покрытие.