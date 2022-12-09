"Еды не брать, потерпите": пленный укровоин рассказал, как командиры ВСУ относятся к простым солдатам
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Попавший в российский плен украинский гранатометчик рассказал, как командиры ВСУ относятся к рядовым бойцам. Как сообщает "МК", боевика захватили после непродолжительного боя. Украинец сказал, что русские предложили сдаться. Он и его товарищи почти не думали - согласились.
Уже в плену мужчина рассказал, что сдались не только потому, что ситуация была патовая, но и потому, что в плену у РФ им точно будет лучше, они хотя бы не умрут от обморожения и голода.
Командиры ВСУ, по его словам, заставляют солдат делать практически невозможное.
"Изначально даже: заезд на эти позиции — нам сказали: "Три дня [находиться там]". То есть ничего не брать [сказали]. То есть даже сказали еды не брать, типа потерпите", — вспоминает военнослужащий.