"Еды не брать, потерпите": пленный укровоин рассказал, как командиры ВСУ относятся к простым солдатам

Попавший в российский плен украинский гранатометчик рассказал, как командиры ВСУ относятся к рядовым бойцам. Как сообщает "МК", боевика захватили после непродолжительного боя. Украинец сказал, что русские предложили сдаться. Он и его товарищи почти не думали - согласились.

Уже в плену мужчина рассказал, что сдались не только потому, что ситуация была патовая, но и потому, что в плену у РФ им точно будет лучше, они хотя бы не умрут от обморожения и голода.

Командиры ВСУ, по его словам, заставляют солдат делать практически невозможное.