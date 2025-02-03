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Едва не осталась без головы: огромный осетр чуть не убил российскую синхронистку во время выступления

Во время шоу в океанариуме 22-летняя синхронист...

dalgeotour.com

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События, которые разворачивались на глазах у зрителей во время шоу в океанариуме в провинции Юньнань, по-настоящему шокировали зрителей.

28 января 22-летняя синхронистка Мария Зеленина из Удмуртии, исполнившая роль русалки, оказалась в опасной ситуации, когда во время танца с гигантским осетром рыба чуть не откусила ей голову.

Танец с гигантом

Шоу было организовано в честь культурного мероприятия, в ходе которого спортсменка исполнила сложные акробатические элементы в аквариуме с огромным осетром. В момент выступления, когда девушка плавала в воде и выполняла танцевальные движения, рыба вдруг оказалась очень близко и в какой-то момент ее пасть оказалась рядом с головой синхронистки.

К счастью, Марии удалось вовремя вырваться, но она успела почувствовать, как рыба прикусила ей голову. Более того, осетр не только едва не проглотил девушку, но и повредил ей очки и зажим, которые были на ней во время шоу.

Ранение и последствия

После инцидента спортсменка сразу же выбралась из аквариума и сообщила, что рыба повредила ей глаз и потянула мышцы шеи. В результате, Мария была вынуждена взять больничный. Администрация океанариума компенсировала ей ущерб, выплатив 700 юаней (приблизительно 9500 рублей).

Не обошлось без последствий и для самой рыбы. По словам синхронистки, осетр испытал дискомфорт, так как зажим, который рыба случайно проглотила, вызвал у неё проблемы с пищеварением.

Риски экстрима на сцене

Этот инцидент ещё раз напоминает о возможных рисках при проведении таких зрелищных и экзотических шоу, в которых живые существа становятся частью выступления.

Несмотря на то, что аквариум с осетром — это не новинка в практике океанариумов, инцидент стал уроком для всех участников подобных мероприятий о важности безопасности как для людей, так и для животных, сообщает tvknews.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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