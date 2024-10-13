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Джокович в трех сетах одержал победу над Меншиком и вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае

В захватывающей атмосфере турнира Rolex Shangha...

atptour.com

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В захватывающей атмосфере турнира Rolex Shanghai Masters, одного из самых престижных этапов серии ATP 1000, сербский ас Новак Джокович демонстрирует своё мастерство. В четвертьфинальном матче, который оказался настоящим испытанием стратегии и выносливости, Джокович встретился с чешским теннисистом Якубом Меншиком.

Матч, продолжительностью более двух часов, показал, что даже несмотря на проигрыш первого сета с тесным счетом 6:7 (4:7), Джокович способен переломить ход игры. Следующие два сета, с результатами 6:1 и 6:4, подтвердили его стремление к победе, показав его умение адаптироваться и доминировать на корте.

Теперь перед сербским теннисистом стоит новая задача — полуфинальный матч против американца Тэйлора Фритца, который занимает седьмую строчку мирового рейтинга. Это обещает стать одним из ключевых моментов турнира, ведь Фритц известен своим мощным сервисом и агрессивной игрой на задней линии.

В другом полуфинале встречаются Янник Синнер, первая ракетка мира из Италии, и Томаш Махач из Чехии, что делает этот турнир одним из самых непредсказуемых и захватывающих в текущем сезоне.

С призовым фондом в 8,9 миллиона долларов и мировой элитой в составе участников, Shanghai Masters является настоящим полем битвы для топовых теннисистов, каждый из которых стремится завоевать титул и важные очки для своего рейтинга. Джокович, уже показавший свою устойчивость и мастерство, без сомнения, является одним из фаворитов на победу, пишет matchtv.ru.

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