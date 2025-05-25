Джем выливаем прямо в тесто – ни слоёв, ни раскатки, и пирог выходит пышным, мягким, не сухим

Этот пирог — мягкий, чуть влажный и в меру сладкий. Начинку отдельно готовить не нужно — джем добавляется сразу в тесто, придавая ему вкус, аромат и красивый оттенок. Раскатывать и собирать слои тоже не придётся — всё делается быстро и просто.

Мы использовали яблочный джем, он был довольно жидкий, с лёгкой кислинкой — отлично подошёл. Но подойдёт и абрикосовый, сливовый или грушевый. Главное, чтобы джем был не густым — тогда он красиво «растекается» в тесте и создаёт интересный узор внутри.

Готовится всё за 10 минут — остальное сделает духовка.

Что понадобится:

Яйца (крупные) — 3 шт.

Сахар — 120–150 г (по вкусу)

Кефир 2,5% — 170 г

Масло растительное без запаха — 100 г

Мука — 200 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванилин или ванильный сахар — по вкусу

Джем (яблочный или любой другой) — 150 г

Сахарная пудра — для украшения

Форма диаметром 22 см

Температура выпечки — 170°C

Как готовить: