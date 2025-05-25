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Джем выливаем прямо в тесто – ни слоёв, ни раскатки, и пирог выходит пышным, мягким, не сухим

Этот пирог — мягкий, чуть влажный и в меру слад...

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Этот пирог — мягкий, чуть влажный и в меру сладкий. Начинку отдельно готовить не нужно — джем добавляется сразу в тесто, придавая ему вкус, аромат и красивый оттенок. Раскатывать и собирать слои тоже не придётся — всё делается быстро и просто.

Мы использовали яблочный джем, он был довольно жидкий, с лёгкой кислинкой — отлично подошёл. Но подойдёт и абрикосовый, сливовый или грушевый. Главное, чтобы джем был не густым — тогда он красиво «растекается» в тесте и создаёт интересный узор внутри.

Готовится всё за 10 минут — остальное сделает духовка.

Что понадобится:

  • Яйца (крупные) — 3 шт.

  • Сахар — 120–150 г (по вкусу)

  • Кефир 2,5% — 170 г

  • Масло растительное без запаха — 100 г

  • Мука — 200 г

  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

  • Ванилин или ванильный сахар — по вкусу

  • Джем (яблочный или любой другой) — 150 г

  • Сахарная пудра — для украшения

  • Форма диаметром 22 см

  • Температура выпечки — 170°C

Как готовить:

  1. Подготовка
    Всё берём холодное. Взбейте 3 яйца с сахаром до светлой пены — чем пышнее масса, тем лучше структура пирога.

  2. Масло и кефир
    Влейте масло, перемешайте венчиком. Затем — кефир, снова аккуратно размешайте до однородности.

  3. Добавляем муку
    Просейте муку с разрыхлителем и ванилином. Вмешайте венчиком до состояния густого, но текучего теста — как на оладьи.

  4. В форму и джем
    Перелейте тесто в форму. Сверху распределите джем: жидкий удобно выдавливать спиралью, густой — просто ложкой в хаотичном порядке. Получится эффект начинки и рисунка без слоёв.

  5. Выпечка
    Выпекайте в разогретой духовке при 170°C 30–40 минут. Если верх подрумянился слишком быстро — накройте фольгой. Готовность проверяйте деревянной палочкой — она должна выходить сухой. Пирог должен слегка пружинить при нажатии в центре.

  6. Подача
    Остудите, посыпьте сахарной пудрой. Подавайте как целиком, так и порционно. Пирог получается пышным, но остаётся мягким и хорошо держит форму.

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