Джем добавляем прямо в тесто – ни слоёв, ни раскатки, и пирог выходит пышным, мягким, не сухим
kasheloff.ru
Что особенного в этом пироге
- Тесто мягкое, чуть влажное, не сухое и не крошащееся.
- Джем добавляется прямо в тесто — он даёт вкус, аромат, цвет и рисунок.
- Никакой начинки и слоёв: пирог делается в один заход и без раскатки.
- Готовится за 10 минут плюс время на выпечку.
Какой джем использовать
Подойдёт любой фруктовый джем, но лучше — жидкий:
Яблочный, сливовый, абрикосовый, грушевый.
Густой джем можно разложить ложкой, жидкий — выдавить спиралью.
Если джем с кислинкой — берите больше сахара в тесто.
Ингредиенты (на форму 22 см)
- Яйца – 3 крупных
- Сахар – 120–150 г
- Кефир (2,5%) – 170 г
- Масло растительное (рафинированное) – 100 г
- Мука – 200 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Ванилин или ванильный сахар – по вкусу
- Джем – 150 г
- Сахарная пудра – для подачи
Пошаговый рецепт
- Подготовка. Всё должно быть холодным, не подогреваем заранее.
- Взбиваем яйца с сахаром венчиком или ручным миксером до светлой пышной массы.
- Добавляем масло, перемешиваем.
- Вливаем кефир, снова перемешиваем до однородности.
- Всыпаем муку, разрыхлитель и ванилин. Замешиваем венчиком до густого теста — как на оладьи.
- Переливаем в форму. Сверху выкладываем джем — ложкой или корнетиком.
- Выпекаем при 170°C 30–40 минут. Если верх подрумянивается быстро — накройте фольгой.
- Готовность проверяем шпажкой. Центр должен пружинить под пальцем.
- Остывший пирог посыпаем пудрой и подаём.
Итог
Пирог получается пышным, мягким и ароматным. Простая идея, которая работает безотказно: минимум усилий — максимум вкуса, сообщает dzen.
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