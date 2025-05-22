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Джем добавляем прямо в тесто – ни слоёв, ни раскатки, и пирог выходит пышным, мягким, не сухим

Рецепт домашнего пирога на кефире с джемом прям...

kasheloff.ru

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Что особенного в этом пироге

  • Тесто мягкое, чуть влажное, не сухое и не крошащееся.
  • Джем добавляется прямо в тесто — он даёт вкус, аромат, цвет и рисунок.
  • Никакой начинки и слоёв: пирог делается в один заход и без раскатки.
  • Готовится за 10 минут плюс время на выпечку.

Какой джем использовать

Подойдёт любой фруктовый джем, но лучше — жидкий:

Яблочный, сливовый, абрикосовый, грушевый.

Густой джем можно разложить ложкой, жидкий — выдавить спиралью.

Если джем с кислинкой — берите больше сахара в тесто.

Ингредиенты (на форму 22 см)

  • Яйца – 3 крупных
  • Сахар – 120–150 г
  • Кефир (2,5%) – 170 г
  • Масло растительное (рафинированное) – 100 г
  • Мука – 200 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Ванилин или ванильный сахар – по вкусу
  • Джем – 150 г
  • Сахарная пудра – для подачи

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка. Всё должно быть холодным, не подогреваем заранее.
  2. Взбиваем яйца с сахаром венчиком или ручным миксером до светлой пышной массы.
  3. Добавляем масло, перемешиваем.
  4. Вливаем кефир, снова перемешиваем до однородности.
  5. Всыпаем муку, разрыхлитель и ванилин. Замешиваем венчиком до густого теста — как на оладьи.
  6. Переливаем в форму. Сверху выкладываем джем — ложкой или корнетиком.
  7. Выпекаем при 170°C 30–40 минут. Если верх подрумянивается быстро — накройте фольгой.
  8. Готовность проверяем шпажкой. Центр должен пружинить под пальцем.
  9. Остывший пирог посыпаем пудрой и подаём.

Итог

Пирог получается пышным, мягким и ароматным. Простая идея, которая работает безотказно: минимум усилий — максимум вкуса, сообщает dzen.

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