Голливудский актер и певец Джаред Лето, известный своим участием в группе 30 Seconds To Mars, недавно выступил в Белграде, где не только подарил фанатам запоминающееся шоу, но и сделал обнадеживающее обещание российским поклонникам. Видео с выступления опубликовано на Telegram-канале «РАМУЗЫКА».

Полный зал и преданность российских фанатов

На концерте в Сербии Лето спросил собравшихся, сколько среди них россиян, и к его удивлению, выяснилось, что российских фанатов было больше, чем местных. Этот факт подчеркнул особую связь между исполнителем и его российской аудиторией.

Обещание вернуться

В своем обращении к публике Лето заверил:

«Однажды, когда все это закончится, мы приедем к вам на родину».

Эти слова вызвали восторг среди поклонников, предвкушающих будущие встречи с любимым артистом в России, включая города как Санкт-Петербург и Москва. Лето также поделился, что с нетерпением ждет момента, когда сможет «веселиться и тусоваться» со своими фанатами.

Лингвистический мост

В ходе выступления Лето продемонстрировал свои знания русского языка, поблагодарив фанатов словом «спасибо», что добавило теплоты в его общение с аудиторией.

Эхо в сердцах звезд

Не только Лето выразил желание укреплять культурные связи с Россией. Бурак Озчивит, звезда сериала «Великолепный век», также поделился своими планами о туристическом визите в Россию. Он отметил, что, несмотря на частые рабочие поездки, ему не хватает времени для полноценного отдыха и исследования страны, и выразил надежду провести в России несколько дней в кругу семьи.

Эти заявления знаменитостей подчеркивают важность культурного обмена и личных связей, которые формируются не только на сцене, но и в обыденной жизни, укрепляя дружеские и профессиональные мосты между странами.