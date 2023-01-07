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Двое рабочих заживо сварились в подвале жилого дома, провалившись в яму с кипятком

Двое рабочих заживо сварились в подвале жилого дома, провалившись в яму с кипятком

Фото: открытые источники

В Нижнем Новгороде двое рабочих упали в яму с кипятком и фактически заживо сварились. Об инциденте сообщила государственная трудовая инспекция Нижегородской области.

Несчастный случай произошел 6 января около трех часов ночи при выполнении аварийных работ в подвале жилого дома. Когда рабочие спускались в подвал, чтобы перекрыть задвижку, под ними сломалась ветхая деревянная лестница. Мужчины упали в кипяток и погибли от полученных ожогов.

В гострудинспекции заявили, что продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

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