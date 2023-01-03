Двое детей и взрослый пострадали в результате ЧП с лошадьми, каретой и пьяной дамой-кучером

Двое детей и их отец пострадали в результате ЧП с каретой с лошадьми на Дворцовой площади в Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

В полицию поступило сообщание о ДТП с каретой, которое спровоцировал некий мужчина. Его нашли и задержали.

В результате пострадали трое: 43-летний мужчина и его дети - 8-летний сын и 9-летняя дочь.

Пострадавших доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.

Также была задержана 38-летняя возница кареты, которая пыталась скрыться с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали у нее признаки алкогольного опьянения. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.

О происшествии также известно, что некий мужчина попытался оседлать лошадь, животное испугалось и бросилось в толпу прохожих.