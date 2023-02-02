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Два брата в селе три года держали в рабстве девушку

Два брата в селе три года держали в рабстве девушку

Фото: letsgophotos.ru

Суд в Саратове вынес приговор двум братьям, которые целых три года держали в рабстве девушку. Оба получили по 9 лет колонии с отбываем в учреждении строгого режима, сообщает региональный Следком.

В 2016 году, как установило следствие, мужчины в возрасте 35 и 37 лет, заставили 25-летнюю девушку работать в их частном доме в деревне. Рабыню держали в сарае, жестко контролировали ее работу, еды давали минимум, чтобы только не умерла. Попытки сбежать пресекали, а в наказание за них девушку били и угрожали расправой.

Одна из попыток сбежать в декабре 2019 года увенчалась успехом. Ей помогли люди, которые вывезли рабыню на своей машине. Братья бросились в погоню, но не успели. Жертва успела добраться до города и пойти в полицию.

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