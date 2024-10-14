«Думала, что меня разорвёт». «Вкусвилл» проверит зефир, который покупатели назвали причиной отравления

Сеть магазинов «Вкусвилл» официально опровергла слухи о том, что их зефир вызывает диарею, но все же решила направить продукцию на дополнительное тестирование и приостановила продажи до выяснения обстоятельств. Это решение было принято после того, как в социальных сетях появились сообщения о негативных реакциях потребителей на употребление данного продукта.

Подробности происшествия

12 октября в телеграм-каналах распространились сообщения о том, что употребление зефира «Классический» от «Вкусвилл» приводит к серьезным побочным эффектам, таким как диарея и вздутие живота. Отзывы потребителей указывали на возможное воздействие мальтита — сахарозаменителя, известного своими слабительными свойствами, который входит в состав продукта.

Реакция «Вкусвилла»

В ответ на эти сообщения, представители «Вкусвилл» провели внутреннюю проверку и заявили, что доля жалоб в отношении качества зефира за последние четыре месяца составляет менее 0,3% от общего числа покупок. Однако компания приняла решение о внеплановой проверке продукции и временной приостановке продаж, чтобы гарантировать безопасность своих потребителей.

Меры предосторожности

На упаковке продукта и в описании на сайте указано предупреждение о потенциальных побочных эффектах от чрезмерного употребления мальтита. Тем не менее, «Вкусвилл» убедился, что все потребители осведомлены о возможных рисках и активно информирует об этом через все доступные каналы связи.

Текущее состояние продаж

В настоящее время продажи зефира «Классический» приостановлены на официальном сайте и в приложении «Вкусвилл», а страница с продуктом временно недоступна. Тем не менее, зефир все еще можно найти через сервис «Вкусвилл Посылка», где он оценен в 4,7 из 5 звезд, несмотря на наличие негативных отзывов.

Заключение

«Вкусвилл» продолжает следить за ситуацией и обещает держать потребителей в курсе всех развитий. Компания подчеркивает свою приверженность высоким стандартам качества и безопасности своих продуктов, прилагая все усилия для устранения любых проблем, связанных с побочными эффектами употребления их продукции, пишет fontanka.ru.