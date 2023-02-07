"Думаете, все кончилось? А ничего еще не началось!": иммунолог Николай Крючков предупредил об отсроченной смертности от ковида

Российский иммунолог Николай Крючков рассказал об отложенных последствиях коронавируса. По его словам, сложно предсказать эволюцию вируса, а потому его штаммы могут оказаться убийственными.

Врач-иммунолог напомнил о том, что новые штаммы вируса могут стать более летальными. А также попросил не забывать об отсроченной смерти от коронавируса.

"В первую очередь, надо понимать, что те данные по заболеваемости, которые мы видим сейчас, не отражают реальную ситуацию. В большинстве случаев заболевание не диагностируют как коронавирус, при более объективных оценках мы, вероятно, увидели бы картину с 70-80 тысячами заболевших в день, что, конечно, все равно значительно меньше, чем ситуация прошлого года, когда заболеваемость доходила до 200 тысяч", — сказал Крючков.

Он предположил, что пик заболеваемости придется на февраль, а спад произойдет в апреле. Риски отсроченной смертности сохраняются в течение 1 года, и у людей могут возникнуть инфаркты, инсульты, тромбозы. Последствия имеют наслаивающий характер, ведь многие болеют не один раз.