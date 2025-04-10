Драники «ум отъешь»: рецепт достался от бабули - домашних от них ща уши не оттащить
hibiny.ru
Драники, или как их еще называют деруны, представляют собой одно из самых популярных блюд восточноевропейской кулинарной традиции.
Столетия назад созданный рецепт превратился в символ уютного домашнего обеда, особенно ценится в странах бывшего Советского Союза.
Идеальный драник начинается с правильного выбора картофеля. Лучший вариант — крахмалистые сорта, такие как руссет, которые отличаются способностью к формированию хрустящей корочки и мягкого внутреннего содержимого. Свежие ингредиенты, такие как яйца и зелень, добавляют в блюдо сочность и аромат.
Шаг за шагом к идеальным драникам:
- Тщательно мойте и чистите картофель и лук. Лук измельчите в блендере до состояния пюре для добавления в картофельную массу.
- Натереть картофель на терке средней мелкости.
- Быстро смешайте картофель с луковым пюре, чтобы предотвратить потемнение.
- Вбейте в массу яйцо, добавьте соль и перец, тщательно все перемешайте.
- Подмешайте муку до получения консистенции густой сметаны.
- На сковороде с разогретым маслом обжарьте драники до золотистой корочки с обеих сторон.
Советы по подаче: Подавайте драники с классическим сметанным соусом или экспериментируйте с разнообразными заправками, например, йогуртовой с зеленью и чесноком, что добавит новизны в классический вкус, сообщает marieclaire.
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