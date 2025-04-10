Драники «ум отъешь»: рецепт достался от бабули - домашних от них ща уши не оттащить

Драники, или как их еще называют деруны, представляют собой одно из самых популярных блюд восточноевропейской кулинарной традиции.

Столетия назад созданный рецепт превратился в символ уютного домашнего обеда, особенно ценится в странах бывшего Советского Союза.

Идеальный драник начинается с правильного выбора картофеля. Лучший вариант — крахмалистые сорта, такие как руссет, которые отличаются способностью к формированию хрустящей корочки и мягкого внутреннего содержимого. Свежие ингредиенты, такие как яйца и зелень, добавляют в блюдо сочность и аромат.

Шаг за шагом к идеальным драникам:

Тщательно мойте и чистите картофель и лук. Лук измельчите в блендере до состояния пюре для добавления в картофельную массу. Натереть картофель на терке средней мелкости. Быстро смешайте картофель с луковым пюре, чтобы предотвратить потемнение. Вбейте в массу яйцо, добавьте соль и перец, тщательно все перемешайте. Подмешайте муку до получения консистенции густой сметаны. На сковороде с разогретым маслом обжарьте драники до золотистой корочки с обеих сторон.

Советы по подаче: Подавайте драники с классическим сметанным соусом или экспериментируйте с разнообразными заправками, например, йогуртовой с зеленью и чесноком, что добавит новизны в классический вкус, сообщает marieclaire.