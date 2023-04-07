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"Драка за кадры - вот что будет происходить": работодатели в РФ будут обращать внимание на соискателей старше 50 лет в 2023 году

РИАН: в России будут востребованы сотрудники старше 50 лет
"Драка за кадры - вот что будет происходить": работодатели в РФ будут обращать внимание на соискателей старше 50 лет в 2023 году

Фото: открытые источники

Работодатели в РФ в 2023 году будут уделять особое внимание соискателям, которым более 50 лет. Таких сотрудников на рынке труда стало больше, они охотнее идут в рабочие специальности, следуют установленным правилам, что крайне важно для многих отраслей. О росте интереса к возрастным сотрудникам рассказала РИА Новости руководитель центра карьеры корпорации "Синергия", HR-стратег Анна Рудакова.

"Драка за кадры - именно так можно назвать то, что будет происходить на рынке труда в 2023 году. Работодатели будут очень активно обращать внимание на рынок 50+... На всплеск в сторону возрастных кандидатов повлияли... отъезд мигрантов, ковидные ограничения, частичная мобилизация и отъезд за границу части трудоспособного населения", - уверена Анна.

Доля соискателей старше 50 лет выросла с 5% до 17%. Большой плюс таких сотрудников, что они верят в свои силы и не требуют от работодателей заоблачной зарплаты, понимая, где и на что точно могут рассчитывать.

По оценке специалиста, наиболее востребованными возрастные сотрудники в этом году станут в строительстве, финансах, юриспруденции, кадровых службах, в инженерных профессиях. С удовольствием их будут приглашать на производства, в бюджетные и госучреждения.

"Дефицит человеческих ресурсов – фундаментальная проблема рынка труда России на годы вперед... Поэтому если кандидат в 50+ чувствует в себе силы и здоровье претендовать на такие позиции, работодатель с удовольствием его рассмотрит", - заключила Рудакова.

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