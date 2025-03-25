Дождались! России предрекли скорую дефляцию и резкое снижение ключевой ставки

В первые месяцы 2025 года рост цен в России начал замедляться, существенно отойдя от двузначных показателей годовой инфляции, которые были зафиксированы в феврале.

В частности, в период с 4 по 17 марта индекс потребительских цен показал минимальное увеличение, составив 0,11% и 0,06% соответственно, что дает основание прогнозировать остановку инфляции в обозримом будущем.

Основные причины замедления инфляции:

Первым и ключевым фактором стала ситуация на рынке труда. Согласно аналитике от HeadHunter, если в лето 2024 года на одну вакансию приходилось 3,1 соискателя, то в феврале 2025 года этот показатель возрос до 5,1. Это снижение конкуренции за рабочие места привело к стагнации в росте зарплат, что, в свою очередь, способствовало замедлению роста потребительских цен.

Второй фактор – перенасыщение рынка, включая сектора недвижимости и автопродаж. Высокие запасы нераспроданных товаров принудили продавцов устанавливать скидки, что также оказало давление на уровень цен.

С 1 апреля вводится нововведение от Центрального банка России, требующее подтверждение доходов при получении кредитов на сумму свыше 200 тысяч рублей. Это мера, вероятно, ограничит доступ к финансированию для значительной части потребителей, сократив спрос на дорогостоящие товары и услуги.

Кроме того, укрепление рубля также играет свою роль в сдерживании инфляционных тенденций. Все эти факторы в совокупности формируют условия, которые могут привести к дефляции уже в текущем сезоне.

При текущих условиях высокой ключевой ставки появляется уникальная возможность для открытия выгодных вкладов.

По данным Банки.ру, интерес к годовым вкладам стабилизировался на уровне 15% спроса, и вот несколько из них, которые предлагают привлекательные условия на начало марта 2025 года: «МТС Вклад» от МТС Банка, «МКБ. Перспектива» от Московского кредитного банка, «ВТБ вклад» от ВТБ, «Доход» от банка Уралсиб, сообщает banki.