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Дождались! России предрекли скорую дефляцию и резкое снижение ключевой ставки

В начале 2025 года наблюдается значительное зам...

ldpr.ru

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В первые месяцы 2025 года рост цен в России начал замедляться, существенно отойдя от двузначных показателей годовой инфляции, которые были зафиксированы в феврале.

В частности, в период с 4 по 17 марта индекс потребительских цен показал минимальное увеличение, составив 0,11% и 0,06% соответственно, что дает основание прогнозировать остановку инфляции в обозримом будущем.

Основные причины замедления инфляции:

Первым и ключевым фактором стала ситуация на рынке труда. Согласно аналитике от HeadHunter, если в лето 2024 года на одну вакансию приходилось 3,1 соискателя, то в феврале 2025 года этот показатель возрос до 5,1. Это снижение конкуренции за рабочие места привело к стагнации в росте зарплат, что, в свою очередь, способствовало замедлению роста потребительских цен.

Второй фактор – перенасыщение рынка, включая сектора недвижимости и автопродаж. Высокие запасы нераспроданных товаров принудили продавцов устанавливать скидки, что также оказало давление на уровень цен.

С 1 апреля вводится нововведение от Центрального банка России, требующее подтверждение доходов при получении кредитов на сумму свыше 200 тысяч рублей. Это мера, вероятно, ограничит доступ к финансированию для значительной части потребителей, сократив спрос на дорогостоящие товары и услуги.

Кроме того, укрепление рубля также играет свою роль в сдерживании инфляционных тенденций. Все эти факторы в совокупности формируют условия, которые могут привести к дефляции уже в текущем сезоне.

При текущих условиях высокой ключевой ставки появляется уникальная возможность для открытия выгодных вкладов.

По данным Банки.ру, интерес к годовым вкладам стабилизировался на уровне 15% спроса, и вот несколько из них, которые предлагают привлекательные условия на начало марта 2025 года: «МТС Вклад» от МТС Банка, «МКБ. Перспектива» от Московского кредитного банка, «ВТБ вклад» от ВТБ, «Доход» от банка Уралсиб, сообщает banki.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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