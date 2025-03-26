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· 16+ · Екатерина Баранова

Дождались, наконец-то! России предрекли скорую дефляцию и резкое снижение ключевой ставки

Рост цен в России замедляется благодаря изменен...

dzen.ru

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В начале 2025 года экономическая ситуация в России демонстрирует заметное замедление роста цен, отступая от пиковых значений инфляции, зафиксированных ранее.

Особенно это стало заметно в марте, когда индекс потребительских цен показал минимальный рост, что позволяет предположить возможное стабилизирование инфляционных процессов в ближайшее время.

Основные причины сдерживания инфляции:

  • Трудовой рынок: По данным аналитических исследований компании HeadHunter, в феврале 2025 года число соискателей на одну вакансию увеличилось, что привело к снижению конкуренции за рабочие места и стагнации зарплат. Это, в свою очередь, повлияло на темпы роста потребительских расходов.
  • Перенасыщение рынка: Секторы недвижимости и автопродаж столкнулись с избытком нераспроданных товаров, что заставило продавцов снижать цены для стимулирования продаж.
  • Новые кредитные регуляции: С апреля Центральный банк России вводит требование о подтверждении доходов для кредитов свыше 200 тысяч рублей, что может сократить потребительский спрос на дорогостоящие товары и услуги.
  • Укрепление рубля: Стабилизация национальной валюты также способствует сдерживанию инфляции, влияя на стоимость импорта и общий уровень цен.

Влияние на банковский сектор:

В текущем экономическом контексте, при высоких ключевых ставках, появляются уникальные возможности для открытия выгодных вкладов. Например, по данным Банки.ру, интерес к годовым депозитам остается стабильным, а банки, такие как МТС Банк, Московский кредитный банк и ВТБ, предлагают вклады с привлекательными условиями.

Совокупность экономических факторов в России в 2025 году создает предпосылки к замедлению инфляции, что может открыть дорогу к стабилизации экономической среды и возникновению новых возможностей для инвестирования и сбережения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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