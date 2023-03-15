Новости России
· Служба новостей

"Довели до истощения кроху": умер месячный ребенок популярного блогера-сыроеда Максима Лютого

В Сочи умер месячный ребенок известного блогера-сыроеда Максима Лютого
"Довели до истощения кроху": умер месячный ребенок популярного блогера-сыроеда Максима Лютого

Фото: открытые источники

В сочинской больнице скончался месячный сын известного в Сети блогера-сыроеда Максима Лютого, который пропагандирует полный отказ от пищи животного происхождения и термической обработки еды, а также праноедение. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Жители Петербурга Максим и Оксана Лютые поехали с новорожденным ребенком в Сочи, но там состояние малыша начало ухудшаться, родители доставили малыша в местную детскую больницу.

Спасти ребенка не удалось, младенец скончался по дороге в медицинское учреждение. По предварительным данным, причина гибели мальчика — пневмония и истощение.

Сейчас в отношении четы Лютых возбудили уголовное дело.

Следующая новость ↓

Популярное

5 необходимых советов для казанских мам: как вырастить счастливого ребенка и не сойти с ума
Редакция помогает
23 часа назад

5 необходимых советов для казанских мам: как вырастить счастливого ребенка и не сойти с ума

Новости России

19 часов назад

"Решено окончательно - закрываемся!": все пункты Wildberries в России 15 марта не будут обслуживать посетителей

Редакция помогает

22 часа назад

Сюда лучше идти вечером: гид по необычным локациям Казани

служба от насекомых

Новости России

день назад

"Как они вообще воюют?": пленный ВСУ рассказал, кого поставили под ружье в украинской армии

Полезное

2 дня назад

Те, кто это знает, платят за ипотеку меньше. Новый способ уменьшить платеж

ремонт кофемашины tassimo в Москве

Новости России

день назад

Укровоины расстреляли еще одного российского бойца - военкоры "Русской весны"

Новости мира

день назад

Мужчина взял в аренду козу для необычной цели и испортил отношения со своей супругой

Новости России

день назад

"Красный и густо-красный цвет на синоптических картах": Вильфанд предупредил о причуде погоды с 15 марта

Новости мира

12 часов назад

"Я - главнокомандующий?!": Джо Байден приехал на военную базу и забыл, кто в США главнокомандующий

Новости России

час назад

В регионах РФ мужчины начали получать повестки в военкомат: власти объяснили, зачем вызывают
Новости Казани
20 часов назад

В Казани полицейские накрыли новую финансовую пирамиду, ущерб от ее деятельности предварительно составляет 70 миллионов

В Казани полицейские накрыли новую финансовую пирамиду, ущерб от ее деятельности предварительно составляет 70 миллионов

Новости России

24 минуты назад

"Довели до истощения кроху": умер месячный ребенок популярного блогера-сыроеда Максима Лютого

Редакция помогает

21 час назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

Новости мира

44 минуты назад

"Зеленский, ты вообще представляешь последствия для себя? Что с тобой сделают?": экс-советник Кучмы предупредил украинского президента Зеленского о скорой расправе над ним

Новости России

54 минуты назад

Собирали данные для нанесения ударов по РФ: над Черным морем столкнулись российский СУ-27 и американский беспилотник MQ-9
В Татарстане врачи достали осколок мины из шеи бойца СВО
Новости Казани
13 часов назад

В Татарстане врачи достали осколок мины из шеи бойца СВО

Новости России

час назад

Приходят повестки в регионах: в Кремле прокомментировали ситуацию и объяснили, можно ли считать это началом второй мобилизации в РФ

Новости России

3 часа назад

15-летняя школьница на уроке русского языка выстрелила в одноклассника

Новости России

17 часов назад

"Воин не кричит, воин решает!": Рамзан Кадыров жестко ответил жалующимся на условия в зоне СВО
Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%
Редакция помогает
5 дней назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%