"Довели до истощения кроху": умер месячный ребенок популярного блогера-сыроеда Максима Лютого

В Сочи умер месячный ребенок известного блогера-сыроеда Максима Лютого

В сочинской больнице скончался месячный сын известного в Сети блогера-сыроеда Максима Лютого, который пропагандирует полный отказ от пищи животного происхождения и термической обработки еды, а также праноедение. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Жители Петербурга Максим и Оксана Лютые поехали с новорожденным ребенком в Сочи, но там состояние малыша начало ухудшаться, родители доставили малыша в местную детскую больницу.

Спасти ребенка не удалось, младенец скончался по дороге в медицинское учреждение. По предварительным данным, причина гибели мальчика — пневмония и истощение.

Сейчас в отношении четы Лютых возбудили уголовное дело.