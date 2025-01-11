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· 16+ · Полина Модестова

Достаю пуховик из стиральной машины как новенький: опытные хозяйки стирают куртки дома без волнения

С приходом холодов наступает время доставать из...

heatprof.ru

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На заметку тем, кто готовит гардероб к зиме: стирать пуховик в домашних условиях проще, чем кажется, и это можно сделать без помощи химчистки. Вот несколько проверенных методов, которые помогут вашему зимнему наряду выглядеть безупречно.

Подготовка изделия

Перед стиркой важно осмотреть пуховик: опустошите карманы, застегните все застежки и пуговицы, чтобы предотвратить их повреждение или деформацию в процессе стирки.

Выбор стирального средства

Отдайте предпочтение жидким стиральным средствам для деликатных тканей или специальным формулам для стирки пуха, которые обеспечивают бережное отношение к наполнителю и сохранение его свойств.

Установки стиральной машины

Запустите машину в режиме для деликатных тканей при температуре не выше 30°C, выберите дополнительное полоскание, чтобы максимально избавиться от остатков стирального средства, что важно для сохранения качества пуха.

Процесс сушки

После того, как вы постирали пуховик, очень важно тщательно, но при этом аккуратно расправить его. Затем следует повесить пуховик в хорошо проветриваемое место, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи. Также важно, чтобы рядом не было отопительных приборов. Если используете сушильную машину, выберите нежный режим и добавьте в барабан пару теннисных мячей для предотвращения комкования пуха.

Завершающий уход

Когда пуховик полностью высохнет, его можно слегка встряхнуть или пройтись по нему паром через защитную ткань, чтобы восстановить его объем и эстетический вид.

Следуя этим простым советам, вы легко сможете сохранить свой пуховик в отличном состоянии, избегая дорогостоящих походов в химчистку. Экспертные рекомендации подтверждают, что бережная домашняя стирка пуховика — это не только возможно, но и предпочтительно!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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