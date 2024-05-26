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Доплатят к пенсии по 2170 рублей: коснется и работающих, и неработающих

В текущем году у каждого пенсионера будет возможность обрадоваться новым финансовым возможностям.

Яна Лаушкина

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В текущем году у каждого пенсионера будет возможность обрадоваться новым финансовым возможностям.

Дополнительные деньги к основной пенсии станут доступны для всех категорий граждан.

Сумма доплаты в размере 2712 рублей будет автоматически перечисляться, не требуя у пенсионера подтверждения о наличии детей или иждивенцев. Семьи с детьми или внуками могут рассчитывать на дополнительные привилегии, и, если детям еще не достигло 18 лет, дополнительные документы не понадобятся.
Важно учитывать, что с наступлением совершеннолетия и началом обучения на дневной форме в высшем учебном заведении или колледже студенту требуется предоставить соответствующие документы для подтверждения своего статуса и продления выплат

Изменение в порядке выплат направлено на поддержку финансового благополучия в летний сезон, что особенно важно для многих семей в переходный период для студентов, когда возникают проблемы с финансами, сообщает SevastopolMedia.

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