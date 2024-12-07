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«Допелся»: SHAMAN-а не приглашают на новогодние корпоративы

Подход новогодних праздников всегда оживляет ры...

artshots.ru

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Подход новогодних праздников всегда оживляет рынок корпоративных мероприятий, а звезды эстрады готовятся к пиковому сезону выступлений. Однако в этом году предпочтения организаторов корпоративов заметно изменились, что отразилось на загруженности популярных исполнителей.

Изменения в спросе на артистов

Концертный директор Сергей Лавров рассказал, что SHAMAN, известный как Ярослав Дронов, испытывает спад спроса на предстоящие новогодние мероприятия. В отличие от прошлых лет, когда артист пользовался большой популярностью, в этом году количество корпоративных заказов на его выступления значительно уменьшилось. По словам Лаврова, причиной этого является "усталость заказчиков от однообразного 'песенного патриотизма'", а также высокая стоимость выступления артиста, достигающая €100 тысяч (более 11,6 млн рублей).

Кто в тренде?

В то время как SHAMAN испытывает спад популярности, другие артисты наслаждаются возросшим спросом. Наталья Куртукова, автор хита «Матушка-земля», стала особенно востребованной в этом году. Её выступления на корпоративах оцениваются от 3 до 5 миллионов рублей. Также высокий спрос сохраняется на таких исполнителей, как Сергей Жуков и Леонид Агутин, а также на популярную Люсю Чеботину и группу «Комбинация». Не остаются без внимания и звезды, такие как Дима Билан и Мари Краймбрери, которые традиционно популярны на новогодних корпоративах.

Рыночная динамика

Эти изменения в предпочтениях организаторов отражают более широкие тенденции на рынке развлечений, где важны не только артистические достоинства, но и соотношение цены и качества выступлений. Влияние культурных и экономических факторов играет ключевую роль в выборе артистов для корпоративных мероприятий.

Заказчики стремятся к разнообразию и оригинальности, что заставляет артистов адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и предпочтениям аудитории. В преддверии 2024 года рынок корпоративных мероприятий продолжает эволюционировать, предлагая новые возможности для тех исполнителей, кто готов идти в ногу со временем и предпочтениями заказчиков.

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