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«Допелся»: SHAMAN-а не хотят приглашать на новогодние корпоративы

По мере приближения новогодних праздников росси...

artshots.ru

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По мере приближения новогодних праздников российская эстрада переживает изменения в предпочтениях заказчиков корпоративных мероприятий. Сергей Лавров, концертный директор артиста SHAMAN, поделился, что в этом году у его подопечного заметно уменьшилось количество заказов. По его словам, причиной стали усталость аудитории от однообразного "песенного патриотизма" и высокая стоимость выступлений артиста, достигающая €100 тысяч (более 11,6 млн рублей).

В контрасте с этим, другие исполнители, такие как Леонид Агутин, находятся в высоком спросе, с примерно 20 запланированными выступлениями на предстоящие праздники. Это подчеркивает изменение вкусов и предпочтений организаторов мероприятий, которые ищут более разнообразное и доступное музыкальное сопровождение.

Взлет новых звезд

Особенное внимание в этом году привлекает Наталья Куртукова, чья популярность растет благодаря хиту «Матушка-земля». Ее стоимость за выступление варьируется от 3 до 5 миллионов рублей, что делает ее доступной для многих корпоративных клиентов. Ее успех подтверждает тенденцию к поиску новых голосов и свежих музыкальных идей.

Разнообразие выбора

Среди других популярных исполнителей, которые будут радовать сотрудников компаний на предстоящих корпоративах,другие известные артисты. Например, это Люся Чеботина и Дима Билан, что говорит о широком спектре музыкальных вкусов и предпочтений среди заказчиков.

Заключение

Изменения в выборе артистов для новогодних корпоративов отражают более широкие тенденции в музыкальной индустрии и общественных настроениях. Отход от "песенного патриотизма" и поиск более доступных и оригинальных музыкальных актов могут преобразовать праздничные мероприятия, делая их более запоминающимися и значимыми для всех участников.

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