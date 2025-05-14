Доноры АО «Транснефть - Прикамье» сдали 36 литров крови

Сотрудники АО «Транснефть - Прикамье» приняли участие в акции по сдаче донорской крови в г. Перми. Всего собрано свыше 36 литров биоматериала.

Пункт сбора был организован на производственной площадке «Осенцы» Пермского районного нефтепроводного управления (РНУ). Медицинское сопровождение осуществлялось специалистами выездного мобильного комплекса службы крови Пермского края.

В акции приняли участие 68 человек - работники аппарата управления Пермского РНУ, линейной производственной диспетчерской станции «Пермь», базы производственного обслуживания, цеха технологического транспорта и специальной техники, центральной ремонтной службы и других подразделений управления. Ранее в выездном дне донора приняли участие 5 работников ЛПДС «Оса». Многие добровольцы сдавали кровь и ее компоненты не впервые.

Перед процедурой в специальном комплексе каждый работник прошел медицинский осмотр. Акция была организована с соблюдением всех необходимых санитарных требований и приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Даже сильный ливень не остановил желающих поделиться своей кровью. Очередь из доноров сохранялась, несмотря на непогоду. Все мы знаем, что беда может коснуться каждого, и сдавать кровь жизненно важно», - отметил донор предприятия, заведующий центральным складом Вадим Коршун.

Справочно:

АО «Транснефть – Прикамье» совместно с медицинскими учреждениями, краевыми и республиканскими центрами переливания крови проводит мероприятия по сбору крови во всех регионах ведения производственной деятельности. С начала 2022 года в донорских акциях приняли участие более 620 добровольцев. В банки краевых и республиканских станций было сдано свыше 360 литров крови и ее компонентов. Мероприятия реализуются в рамках корпоративной программы добровольчества (волонтерства) работников ПАО «Транснефть».