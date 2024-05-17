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Доноры АО «Транснефть – Прикамье» сдали 35 литров крови

Сотрудники АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие в акции по сдаче донорской крови в Пермском крае.

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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Сотрудники АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие в акции по сдаче донорской крови в Пермском крае. Всего собрано свыше 35 литров биоматериала.

Мобильный донорский пункт - полностью оборудованный автомобильный комплекс для заготовки донорской крови в выездных условиях - был установлен на территории производственной площадки «Осенцы» Пермского районного нефтепроводного управления. Медицинское сопровождение осуществлялось специалистами выездной бригады Пермской краевой станции переливания крови. В акции приняли участие более 80 человек - работники подразделений районного нефтепроводного управления.

Многие добровольцы сдавали кровь и ее компоненты уже не в первый раз. Акция была организована с соблюдением всех необходимых санитарных требований. Перед процедурой каждый работник прошел медицинский осмотр.


Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

«Донорская кровь спасает жизни. В этом я убеждалась много раз, в том числе, и на собственном опыте. Сдавать кровь мотивирует, прежде всего, желание помочь. Возможность делать это в рамках корпоративной акции, когда все проходит организованно, в едином порыве вместе с коллегами, стимулирует еще больше. С каждым разом желающих сдать кровь становится все больше», - отметила постоянная участница донорских акций Оксана Наргович.

Справочно:
АО «Транснефть – Прикамье» совместно с медицинскими учреждениями, краевыми и республиканскими центрами переливания крови участвует в сборе крови во всех регионах ведения производственной деятельности. Начиная с 2022 года в донорских акциях приняли участие порядка 500 добровольцев. В банки краевых и республиканских станций было сдано более 260 литров крови и ее компонентов. Мероприятия реализуются в рамках корпоративной программы добровольчества (волонтерства) работников ПАО «Транснефть».

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