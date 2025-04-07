Дональд Трамп заявил, что и Путин, и Зеленский готовы к сделке по Украине

Бывший президент США Дональд Трамп недавно заявил о возможности достижения мирного соглашения между Россией и Украиной.

По его словам, оба лидера стран, Владимир Путин и Владимир Зеленский, демонстрируют открытость к диалогу и готовность к мирному разрешению конфликта.

Трамп уверен в возможности мирного диалога

В своем последнем выступлении Трамп подчеркнул, что оба лидера заинтересованы в поиске мирного решения.

«Оба президента выражают готовность к диалогу и мирному решению конфликта», - отметил Трамп.

Он также выразил сомнение в эффективности предыдущих европейских попыток урегулировать ситуацию и высказал уверенность в своих способностях добиться прогресса в этом направлении.

Реакция России и ожидания от Трампа

Согласно отчету агентства Bloomberg, Россия ожидает, что Дональд Трамп сможет предложить компромиссы, которые способствуют разрешению украинского кризиса. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, подтвердил, что российская сторона остается открытой для переговоров.

«Россия всегда искала мирные пути решения и продолжит это делать», - заявил Песков.

Мировое внимание к мирному процессу

Поиск мирного решения между двумя странами продолжает оставаться в центре мирового внимания. Возможность достижения мирного соглашения между Россией и Украиной с участием такой ключевой фигуры, как Дональд Трамп, вносит новую динамику в дипломатические усилия на международной арене.