Домклик назвал регионы с самым значительным снижением цен на вторичное жилье за 2024 год

Аналитики Домклик определили регионы, в которых наиболее заметно понизились цены на квадратный метр вторичного жилья. В лидерах – Ханты-Мансийский автономный округ, за ним следуют Карачаево-Черкесия и Республика Коми.

По итогам 2024 года наибольшее снижение цен на вторичную недвижимость отмечено в Ханты-Мансийском автономном округе – 7,7% по сравнению с декабрём 2023 года.

На втором и третьем местах расположились Карачаево-Черкесская Республика (-5,7%) и Республика Коми (-3,9%).

В Камчатском крае квадратный метр «вторички» подешевел на 3,1%, что вывело регион на 4-е место рейтинга. В Республике Тыва и Республике Карелия стоимость квадратного метра снизилась на 2,7% и 2,6% соответственно.

На 7-й и 8-й строчке рейтинга находятся Хабаровский край и Республика Башкортостан. В Хабаровском крае квадратный метр готового жилья потерял чуть более 2% стоимости, а в Башкирии – 1,9%.

Наименьшее снижение цены зафиксировано в Костромской области (-0,9%) и Республике Дагестан (-0,7%).

ТОП-10 регионов с наибольшим снижением цены кв. м вторичного жилья

№ Топ-10 регионов с наибольшим снижением Стоимость кв. м, тыс. руб Изменение дек.24 дек.23 1 Ханты-Мансийский АО - Югра 90,9 98,6 -7,7% 2 Карачаево-Черкесская Республика 82,2 87,2 -5,7% 3 Республика Коми 73,0 76,0 -3,9% 4 Камчатский край 128,6 132,7 -3,1% 5 Республика Тыва 114,1 117,3 -2,7% 6 Республика Карелия 87,7 90,0 -2,6% 7 Хабаровский край 92,8 94,8 -2,1% 8 Республика Башкортостан 79,9 81,4 -1,9% 9 Костромская область 69,2 69,8 -0,9% 10 Республика Дагестан 87,4 88,1 -0,7%

Методология

Аналитики Домклик рассмотрели данные СберИндекс по стоимости квадратного метра на вторичном рынке в фактических ипотечных сделках на декабрь 2024 года и декабрь 2023 года. На основе этих данных аналитики вычислили разницу в стоимости кв. м за период с декабря 2023 года по декабрь 2024 года и выделили регионы с наибольшим снижением цены в процентном отношении за указанный временной промежуток.