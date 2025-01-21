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Домклик назвал регионы с самым значительным снижением цен на вторичное жилье за 2024 год

Аналитики Домклик определили регионы, в которых...

Фото: unsplash.com

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Аналитики Домклик определили регионы, в которых наиболее заметно понизились цены на квадратный метр вторичного жилья. В лидерах – Ханты-Мансийский автономный округ, за ним следуют Карачаево-Черкесия и Республика Коми.

По итогам 2024 года наибольшее снижение цен на вторичную недвижимость отмечено в Ханты-Мансийском автономном округе – 7,7% по сравнению с декабрём 2023 года.

На втором и третьем местах расположились Карачаево-Черкесская Республика (-5,7%) и Республика Коми (-3,9%).

В Камчатском крае квадратный метр «вторички» подешевел на 3,1%, что вывело регион на 4-е место рейтинга. В Республике Тыва и Республике Карелия стоимость квадратного метра снизилась на 2,7% и 2,6% соответственно.

На 7-й и 8-й строчке рейтинга находятся Хабаровский край и Республика Башкортостан. В Хабаровском крае квадратный метр готового жилья потерял чуть более 2% стоимости, а в Башкирии – 1,9%.

Наименьшее снижение цены зафиксировано в Костромской области (-0,9%) и Республике Дагестан (-0,7%).

ТОП-10 регионов с наибольшим снижением цены кв. м вторичного жилья

Топ-10 регионов с наибольшим снижением

Стоимость кв. м, тыс. руб

Изменение

дек.24

дек.23

1

Ханты-Мансийский АО - Югра

90,9

98,6

-7,7%

2

Карачаево-Черкесская Республика

82,2

87,2

-5,7%

3

Республика Коми

73,0

76,0

-3,9%

4

Камчатский край

128,6

132,7

-3,1%

5

Республика Тыва

114,1

117,3

-2,7%

6

Республика Карелия

87,7

90,0

-2,6%

7

Хабаровский край

92,8

94,8

-2,1%

8

Республика Башкортостан

79,9

81,4

-1,9%

9

Костромская область

69,2

69,8

-0,9%

10

Республика Дагестан

87,4

88,1

-0,7%

Методология

Аналитики Домклик рассмотрели данные СберИндекс по стоимости квадратного метра на вторичном рынке в фактических ипотечных сделках на декабрь 2024 года и декабрь 2023 года. На основе этих данных аналитики вычислили разницу в стоимости кв. м за период с декабря 2023 года по декабрь 2024 года и выделили регионы с наибольшим снижением цены в процентном отношении за указанный временной промежуток.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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